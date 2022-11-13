Телеграм-канал GREY ZONE в ночь на 13 ноября опубликовал видеозапись с убийством человека, который представляется бывшим участником «ЧВК Вагнера» Евгением Нужиным.
Кувалдой по голове: опубликовано видео казни бывшего бойца ЧВК «Вагнер»
Убийство в публикации Grey Zone подается как «наказание предателя». На видео мужчина рассказывает, что ранее сдался в украинский плен, где планировал воевать «против русских». 11 ноября, по его словам, его ударили по голове и он оказался в подвале, где ему сообщили, что его «будут судить». После этого человек за кадром бьет Нужина, привязанного скотчем к камням, кувалдой по голове и телу.
В сентябре украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал интервью с Нужиным, который сообщил, что в 1999 году получил 24 года колонии за убийство, а в начале месяца добровольно сдался в плен ВСУ и рассказал о службе в ЧВК.
В сообщении GREY ZONE говорится, что Нужин пропал из-под следствия в Киеве и попал в руки служащим «ЧВК Вагнера»: «Тот, кто приблизительно в теме, знает, что кувалда и предатели имеют для "оркестра" тесную связь. И вот, пропав внезапно из-под следствия в Киеве, предатель получил их традиционное исконно-вагнеровское наказание».
Основатель «ЧВК Вагнера» Пригожин назвал убийц Нужина «недобрыми, но справедливыми людьми»: «Я предпочитаю смотреть историю в театре. Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется "Собаке – собачья смерть". Прекрасная режиссерская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съемок, ни одно животное не пострадало».
Как сообщает «Медуза», предположительно, Нужин был возвращен в расположение российских сил в результате обмена пленными. После того, как Украина 11 ноября сообщила о возвращении из плена 45 военнослужащих, бывшая советник Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова, выступающая в поддержку войны, сообщила, что это был обмен с участием ЧВК Вагнера – подчеркнув, что там «своих бойцов не светят».
Власти Украины призывают российских солдат сдаваться в плен, гарантируя обращение «в соответствии со всеми конвенциями» и обещая, что желающие не будут возвращены в Россию путем обмена (с конца сентября добровольная сдача в плен в РФ – уголовное преступление).
Официально гибель Евгения Нужина не подтверждена. Правоохранительные и следственные органы не комментировали сообщения о возможном убийстве российского гражданина.