Кувалдой по голове: опубликовано видео казни бывшего бойца ЧВК «Вагнер»

Убийство в публикации Grey Zone подается как «наказание предателя». На видео мужчина рассказывает, что ранее сдался в украинский плен, где планировал воевать «против русских». 11 ноября, по его словам, его ударили по голове и он оказался в подвале, где ему сообщили, что его «будут судить». После этого человек за кадром бьет Нужина, привязанного скотчем к камням, кувалдой по голове и телу.

В сентябре украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал интервью с Нужиным, который сообщил, что в 1999 году получил 24 года колонии за убийство, а в начале месяца добровольно сдался в плен ВСУ и рассказал о службе в ЧВК.

В сообщении GREY ZONE говорится, что Нужин пропал из-под следствия в Киеве и попал в руки служащим «ЧВК Вагнера»: «Тот, кто приблизительно в теме, знает, что кувалда и предатели имеют для "оркестра" тесную связь. И вот, пропав внезапно из-под следствия в Киеве, предатель получил их традиционное исконно-вагнеровское наказание».