До слез: Кая Каллас эмоционально отреагировала на освобождение Херсона

«Я тронута до слез, увидев возвращение свободы в Херсон, украинцев, обнимающих своих солдат, и поднятые сине-желтые флаги.

Эстонцы с гордостью и глубоким чувством солидарности и поддержки наблюдают за вашей храбростью». – говорит она.

I am moved to tears to witness freedom returning to #Kherson, Ukrainians hugging their soldiers, and blue and yellow flags raised.



Estonians are watching your bravery with pride and a deep feeling of solidarity and support. @Denys_Shmyhal @ZelenskyyUa #SlavaUkraini — Kaja Kallas (@kajakallas) November 12, 2022

Также в связи с освобождением Херсона от захватчиков министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поздравил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу. Об этом BNS сообщила пресс-служба МИД Эстонии.

«В телефонном разговоре с Кулебой я поздравил Украину от имени Эстонского государства с освобождением Херсона», – сказал Рейнсалу.

Министр иностранных дел Украины поблагодарил народ Эстонии за поддержку Украины и сказал, что слезы херсонцев, приветствующих украинских солдат на улице, – это также слезы благодарности народу Эстонии за дружбу и помощь.

«Мы не должны оставить безнаказанными тех, кто развязал агрессивную войну России, поэтому важно как можно скорее создать особый международный трибунал», – подчеркнул Рейнсалу и добавил, что, хотя Украина вынудила российские войска отступить в нескольких регионах, оказание гуманитарной и военной помощи Украине имеет решающее значение.

Министры иностранных дел также обсудили ситуацию на фронте и создание специального трибунала. Рейнсалу также рассказал Кулебе об отправке новой партии экстренной гуманитарной помощи МИД Эстонии в Украину.