Кая Каллас опубликовала твит, в котором эмоционально высказалась по поводу освобождения Херсона.
До слез: Кая Каллас эмоционально отреагировала на освобождение Херсона
«Я тронута до слез, увидев возвращение свободы в Херсон, украинцев, обнимающих своих солдат, и поднятые сине-желтые флаги.
Эстонцы с гордостью и глубоким чувством солидарности и поддержки наблюдают за вашей храбростью». – говорит она.
I am moved to tears to witness freedom returning to #Kherson, Ukrainians hugging their soldiers, and blue and yellow flags raised.— Kaja Kallas (@kajakallas) November 12, 2022
Estonians are watching your bravery with pride and a deep feeling of solidarity and support. @Denys_Shmyhal @ZelenskyyUa #SlavaUkraini
Также в связи с освобождением Херсона от захватчиков министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поздравил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу. Об этом BNS сообщила пресс-служба МИД Эстонии.
«В телефонном разговоре с Кулебой я поздравил Украину от имени Эстонского государства с освобождением Херсона», – сказал Рейнсалу.
Министр иностранных дел Украины поблагодарил народ Эстонии за поддержку Украины и сказал, что слезы херсонцев, приветствующих украинских солдат на улице, – это также слезы благодарности народу Эстонии за дружбу и помощь.
«Мы не должны оставить безнаказанными тех, кто развязал агрессивную войну России, поэтому важно как можно скорее создать особый международный трибунал», – подчеркнул Рейнсалу и добавил, что, хотя Украина вынудила российские войска отступить в нескольких регионах, оказание гуманитарной и военной помощи Украине имеет решающее значение.
Министры иностранных дел также обсудили ситуацию на фронте и создание специального трибунала. Рейнсалу также рассказал Кулебе об отправке новой партии экстренной гуманитарной помощи МИД Эстонии в Украину.
«Я был рад сообщить коллеге об отправке из Эстонии очередной партии срочной гуманитарной помощи, которая призвана облегчить страдания людей и помочь мирным жителям с наступлением зимы справиться в ситуации, когда Россия во многих местах преднамеренно разрушила жизненно важную инфраструктуру», – сказал Рейнсалу.