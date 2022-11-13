Вс, 13.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

До слез: Кая Каллас эмоционально отреагировала на освобождение Херсона

rus.postimees.ee
До слез: Кая Каллас эмоционально отреагировала на освобождение Херсона
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 8
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: Kenzo Tribouillard

Кая Каллас опубликовала твит, в котором эмоционально высказалась по поводу освобождения Херсона.

«Я тронута до слез, увидев возвращение свободы в Херсон, украинцев, обнимающих своих солдат, и поднятые сине-желтые флаги.

Эстонцы с гордостью и глубоким чувством солидарности и поддержки наблюдают за вашей храбростью». – говорит она.

Также в связи с освобождением Херсона от захватчиков министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поздравил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу. Об этом BNS сообщила пресс-служба МИД Эстонии.

«В телефонном разговоре с Кулебой я поздравил Украину от имени Эстонского государства с освобождением Херсона», – сказал Рейнсалу.

Министр иностранных дел Украины поблагодарил народ Эстонии за поддержку Украины и сказал, что слезы херсонцев, приветствующих украинских солдат на улице, – это также слезы благодарности народу Эстонии за дружбу и помощь.

«Мы не должны оставить безнаказанными тех, кто развязал агрессивную войну России, поэтому важно как можно скорее создать особый международный трибунал», – подчеркнул Рейнсалу и добавил, что, хотя Украина вынудила российские войска отступить в нескольких регионах, оказание гуманитарной и военной помощи Украине имеет решающее значение.

Министры иностранных дел также обсудили ситуацию на фронте и создание специального трибунала. Рейнсалу также рассказал Кулебе об отправке новой партии экстренной гуманитарной помощи МИД Эстонии в Украину.

«Я был рад сообщить коллеге об отправке из Эстонии очередной партии срочной гуманитарной помощи, которая призвана облегчить страдания людей и помочь мирным жителям с наступлением зимы справиться в ситуации, когда Россия во многих местах преднамеренно разрушила жизненно важную инфраструктуру», – сказал Рейнсалу.

Ключевые слова

Pекомендуем

Наверх