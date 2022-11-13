В понедельник откроется одна полоса улицы Пронкси

Для улучшения движения общественного транспорта одна полоса Нарвского шоссе на отрезке между Пирита теэ и ул. Петроолеуми (в направлении города) будет отведена для движения общественного транспорта. На перекрестке Нарвского шоссе и улицы Крейцвальди двигающийся в сторону площади Виру транспорт будет перенаправлен на автобусную полосу, а полоса для левого поворота будет расположена рядом с трамвайными путями.

По направлению из города по Нарвскому шоссе можно будет проехать только прямо (правый поворот на улицу Пронкси и левый поворот на улицу Йыэ запрещены). По направлению в центр города по Нарвскому шоссе можно будет проехать прямо и выполнить правый поворот на улицу Йыэ (левый поворот на улицу Пронкси запрещен).

При движении по улице Пронкси от Нарвского до Тартуского шоссе не разрешается делать левый поворот на улицы Гонсиори и Кундери. На перекрестке с ул. Лийвалайа будет сохранена текущая организация движения, то есть все повороты, которые в настоящий момент разрешены, можно будет выполнять и после изменения организации движения.

Улица Рауа будет частично закрыта на отрезке между ул. Гонсиори и Пронкси. На данном участке улицы Рауа, от Гонсиори до Пронкси, смогут передвигаться только местные жители. Правый поворот с улицы Пронкси на улицу Рауа запрещен. Будет закрыт отрезок улицы Рауа от ул. Пронкси до въезда во двор домов Пронкси, 7 и Рауа, 21. Въезд во двор останется открытым. Доступ к открытому отрезку улицы Рауа организован через улицу Крейцвальди.