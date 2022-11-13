В полдень понедельника, 14 ноября, на улице Пронкси откроется для движения одна полоса между Нарвским шоссе и улицей Гонсиори – по направлению от Нарвского до Тартуского шоссе. На отрезке улицы Пронкси между улицей Гонсиори и Тартуским шоссе будет открыто для движения по одной полосе в обоих направлениях
В понедельник откроется одна полоса улицы Пронкси
Об этом BNS сообщила пресс-служба мэрии Таллинна, отметив, что изменения будут введены в понедельник, 14 ноября, после утреннего часа пик. Как ожидается, они будут действовать до апреля следующего года. Местные жители и участники дорожного движения будут проинформированы о возможных изменениях дополнительно.
Как отметил вице-мэр Владимир Свет, реконструкция улиц Пронкси и Йыэ – один из крупнейших проектов, которые город реализует в этом году.
«В ходе работ мы полностью обновим уличное пространство и добавим озеленение. Благодаря реконструкции мы намерены создать безопасную и комфортную улицу для всех участников дорожного движения, уделяя особое внимание безопасности пешеходов и велосипедистов. Работы включают реконструкцию всех подземных коммуникаций улицы Пронкси – системы электро-, газо- и водоснабжения, а также канализации. Столь масштабные работы неизбежно влекут за собой значительные изменения в организации дорожного движения, и в этой связи я надеюсь на понимание участников дорожного движения», – отметил Свет.
Отвечающий за сферу транспорта вице-мэр Танель Кийк отметил, что работы по реконструкции не могут быть проведены в одночасье, поэтому город ждет от участников дорожного движения понимания и тщательного соблюдения временной организации дорожного движения.
«Мы рекомендуем по возможности пользоваться общественным транспортом, попытаться минимизировать передвижение в часы пик, а также заранее продумывать свой маршрут и возможные альтернативы. Важно воздержаться от использования полос для общественного транспорта, чтобы не мешать его работе. При планировании временной организации движения мы старались обеспечить объездные пути для сохранения доступа к важным объектам. Учитывая большое количество учебных заведений в этом районе, нам всем нужно уделять больше внимания пешеходам, особенно вблизи пешеходных переходов», – пояснил Кийк.
Для улучшения движения общественного транспорта одна полоса Нарвского шоссе на отрезке между Пирита теэ и ул. Петроолеуми (в направлении города) будет отведена для движения общественного транспорта. На перекрестке Нарвского шоссе и улицы Крейцвальди двигающийся в сторону площади Виру транспорт будет перенаправлен на автобусную полосу, а полоса для левого поворота будет расположена рядом с трамвайными путями.
По направлению из города по Нарвскому шоссе можно будет проехать только прямо (правый поворот на улицу Пронкси и левый поворот на улицу Йыэ запрещены). По направлению в центр города по Нарвскому шоссе можно будет проехать прямо и выполнить правый поворот на улицу Йыэ (левый поворот на улицу Пронкси запрещен).
При движении по улице Пронкси от Нарвского до Тартуского шоссе не разрешается делать левый поворот на улицы Гонсиори и Кундери. На перекрестке с ул. Лийвалайа будет сохранена текущая организация движения, то есть все повороты, которые в настоящий момент разрешены, можно будет выполнять и после изменения организации движения.
Улица Рауа будет частично закрыта на отрезке между ул. Гонсиори и Пронкси. На данном участке улицы Рауа, от Гонсиори до Пронкси, смогут передвигаться только местные жители. Правый поворот с улицы Пронкси на улицу Рауа запрещен. Будет закрыт отрезок улицы Рауа от ул. Пронкси до въезда во двор домов Пронкси, 7 и Рауа, 21. Въезд во двор останется открытым. Доступ к открытому отрезку улицы Рауа организован через улицу Крейцвальди.
На улице Гонсиори при движении в направлении центра города будет возможен левый поворот на улицу Пронкси (с полосы реверсивного движения). При движении по ул. Пронкси со стороны Тартуского шоссе повороты на улицу Гонсиори разрешены в соответствии с текущим направлением реверсивного движения на улице Гонсиори.