Фото ⟩ Подходит для всех: открыта игровая площадка для детей с особыми потребностями

На площадке для детей есть несколько аттракционов: городок для лазанья, батут, на который можно прыгать и в инвалидной коляске, песочница с различными возможностями и осьминог, по которому можно весело лазить.

«Наш принцип заключается в том, что такие игровые площадки, где здоровый ребенок и ребенок с особыми потребностями могут играть вместе, должны быть как минимум во всех тех местах, где есть детские больницы и отделения», – сказала менеджер по стратегии Детского фонда и член правления Сийри Оттендер-Паасма. Помимо летней столицы, игровые площадки для детей с особыми потребностями есть в Тарту и Хаапсалу.