Путин назвал основания для лишения гражданства России

Президент России Владимир Путин предложил лишать приобретенного гражданства РФ за «дискредитацию» вооруженных сил или призывы к нарушению территориальной целостности страны. Соответствующая поправка к принятому в первом чтении законопроекту поступила в Госдуму, передает DW.

По мнению Путина, лишать приобретенного гражданства РФ следует также за участие в деятельности «нежелательной» иностранной или международной организации, публичные призывы к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля, организацию вооруженного мятежа, разбой, грабеж, взятки, вандализм и надругательство над государственным гербом и флагом России.

Противоречие со статьей Конституции РФ

Законопроект прошел первое чтение в начале апреля. В первоначальном варианте лишать российского гражданства планировалось за тяжкие преступления против государства, терроризм, наркоторговлю, подделку документов, а также по добровольному желанию гражданина.