Галерея ⟩ День отца: Силы обороны пригнали в Тарту танки

В этом году День отца отмечается в спортивном зале Тартуского университета с десяти часов утра и до трех часов дня. С помощью выставок, показательных выступлений и игр со своей деятельностью знакомят Силы обороны, боевая группа союзников, сотрудники Спасательного департамента, Департамента полиции и погранохраны, члены Кайтселийта и сотрудники тюрем.

Было много занятий как для больших, так и для самых маленьких: дети наслаждались сладкой ватой, а отцы, изучая оружие, вспоминали о днях, проведенных на военной службе. Силы обороны продемонстрировали среди своего вооружения и техники миномет, самоходную артиллерийскую установку, боевые машины пехоты и зенитную пушку. Кроме того, можно было увидеть машину скорой помощи Сил обороны и военно-морской радар.