Сегодня, 13 ноября, военнослужащие с друзьями и гостями празднуют День отца в Тарту. На бесплатном семейном мероприятии всем желающим продемонстрировали военную технику, а также машины полиции и Спасательного департамента.
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Галерея ⟩ День отца: Силы обороны пригнали в Тарту танки
День отца: Силы обороны пригнали в Тарту танки
В этом году День отца отмечается в спортивном зале Тартуского университета с десяти часов утра и до трех часов дня. С помощью выставок, показательных выступлений и игр со своей деятельностью знакомят Силы обороны, боевая группа союзников, сотрудники Спасательного департамента, Департамента полиции и погранохраны, члены Кайтселийта и сотрудники тюрем.
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