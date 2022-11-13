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Галерея ⟩ День отца: Силы обороны пригнали в Тарту танки

Йенс Раавик Силле Аннук
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День отца: Силы обороны пригнали в Тарту танки
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Фото: Sille Annuk

Сегодня, 13 ноября, военнослужащие с друзьями и гостями празднуют День отца в Тарту. На бесплатном семейном мероприятии всем желающим продемонстрировали военную технику, а также машины полиции и Спасательного департамента.

В этом году День отца отмечается в спортивном зале Тартуского университета с десяти часов утра и до трех часов дня. С помощью выставок, показательных выступлений и игр со своей деятельностью знакомят Силы обороны, боевая группа союзников, сотрудники Спасательного департамента, Департамента полиции и погранохраны, члены Кайтселийта и сотрудники тюрем.

Было много занятий как для больших, так и для самых маленьких: дети наслаждались сладкой ватой, а отцы, изучая оружие, вспоминали о днях, проведенных на военной службе. Силы обороны продемонстрировали среди своего вооружения и техники миномет, самоходную артиллерийскую установку, боевые машины пехоты и зенитную пушку. Кроме того, можно было увидеть машину скорой помощи Сил обороны и военно-морской радар.

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