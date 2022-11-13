Президент Алар Карис выступил в воскресенье в культурном центре «Рапла» с речью, посвященной Дню отца, в которой он раскритиковал отцов-политиков, не способных показать своим детям пример вежливости и понимания.
Алар Карис: далеко не все отцы-политики дают своим детям пример вежливости
«Я учил своих детей быть вежливыми и понимать других. А они, в свою очередь, научили этому своих детей. Что в любой ситуации мы должны быть вежливыми, не оскорблять и не задевать никого, не хотим причинять словами боль. Но сейчас я слежу за дебатами в Рийгикогу и думаю: все ли отцы-политики подают своим детям такой же пример вежливости и понимания других? Я не могу ответить на это утвердительно, и это меня обескураживает», – сказал Карис.
«Отец – это пример для подражания. Отец всегда остается отцом. Отцами мы являемся не только дома, но и на работе. У ребенка не может быть двух отцов – одного – парадного политика, другого – жарящего дома котлеты. Это все-таки один и тот же человек и он не должен заставлять своих детей стыдиться за него даже в разгар предвыборной кампании», – раскритиковал Карис токсичную атмосферу политической сферы.
«Взаимная вежливость и уважительное отношение к другим делает нас всех лучше, грубость порождает злобу и гнев. Отец так поступать не должен», – предупредил Карис.
Свою речь президент начал с мысли о том, что отец является образцом для подражания для всех, нравится ему это или нет, и модели поведения дети заимствуют у него.
«Мы ждем от отца одобрительного взгляда и поддерживающего слова. И это многое для нас определяет. Иногда все наше будущее», – сказал Карис. "Маленькие дети держатся в поле зрения отцовского взгляда, чтобы самые простые житейские дела шли у них гладко. Первые шаги и слова. А потом сразу же еще и миллион вопросов – почему и как».
«Есть отцы, близкие душой своим детям – в поступках или хотя бы в мыслях. Любовь отца вдохновляет и, когда нужно, утешает. Он умеет направить ребенка на поиск и на результат, учит его преодолевать сомнения и формировать в себе уверенность. Он знает, как наладить отношения со своим потомством. Знает, что он пример, что он прокладывает детям дорогу», – сказал Карис и добавил, что не у всех есть такие отцы, потому что не каждый может или способен быть образцовым отцом.
Однако, по словам Кариса, никогда не поздно попробовать, ведь хорошим отцом не рождается никто. Этому учатся. Проявляя волю, дух терпения и любви, жертвуя своим временем.
Президент также процитировал выросшую в Рапламаа эстонскую поэтессу Кристину Эхин, которая вспоминала устроенную ее отцом – известным эстонским поэтом Андресом Эхином - поездку на природу, когда ее отец «выколдовывал» бутылки с лимонадом из дупла дерева и копченую колбасу из-под камня.
«Он останется отцом, для которого такие обыденные вещи, как картошка, ванная, чердак или дровяной сарай были лишь стартовой площадкой, на которой можно было начать писать сумасшедшие стихи. Он останется отцом, который никогда не водил машину, а сидя на пассажирском сиденье пел очаровательные джазовые и блюзовые партии моей маме, пока она крутила баранку», – процитировал Карис Кристину Эхин.
Президент отметил, что большинство мужчин и отцов стихи не пишут, но отцовство может заставить их захотеть быть лучшей версией себя.
«У детей нет будней, для них каждый день – особенный. И отцовство может придать будням особую атмосферу, – отметил Карис. – Давайте в День отца с благодарностью подумаем и о тех, кто заменяет детям отцов. Эту роль часто выполняет учитель, тренер или руководитель кружка по интересам. Или если отец трудится вдали от дома, чтобы заработать на еду для семейного стола».
Президент сказал, что каждый, кто с радостью и любовью исполняет роль отца, достоин благодарности и признания, поскольку в нем нуждаются и его ждут. Ни отцовство, ни учеба никогда не заканчиваются, добавил он.