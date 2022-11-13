Алар Карис: далеко не все отцы-политики дают своим детям пример вежливости

«Я учил своих детей быть вежливыми и понимать других. А они, в свою очередь, научили этому своих детей. Что в любой ситуации мы должны быть вежливыми, не оскорблять и не задевать никого, не хотим причинять словами боль. Но сейчас я слежу за дебатами в Рийгикогу и думаю: все ли отцы-политики подают своим детям такой же пример вежливости и понимания других? Я не могу ответить на это утвердительно, и это меня обескураживает», – сказал Карис.

«Отец – это пример для подражания. Отец всегда остается отцом. Отцами мы являемся не только дома, но и на работе. У ребенка не может быть двух отцов – одного – парадного политика, другого – жарящего дома котлеты. Это все-таки один и тот же человек и он не должен заставлять своих детей стыдиться за него даже в разгар предвыборной кампании», – раскритиковал Карис токсичную атмосферу политической сферы.

«Взаимная вежливость и уважительное отношение к другим делает нас всех лучше, грубость порождает злобу и гнев. Отец так поступать не должен», – предупредил Карис.

Свою речь президент начал с мысли о том, что отец является образцом для подражания для всех, нравится ему это или нет, и модели поведения дети заимствуют у него.