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Грузовик с солдатами-срочниками съехал в кювет

Маариус Сувисте
, репортер
Грузовик с солдатами-срочниками съехал в кювет
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Военнослужащие.
Военнослужащие. Фото: Arved Breidaks

В четверг вечером на шоссе Сымерпалу-Нурси в Вырумаа произошло ДТП с участием грузовика MAN Сил обороны.

Авария произошла на узкой дороге, где навстречу военнослужащим выехал грузовик и MAN свернул к обочине, но съехал с дороги в кювет, сообщила офицер связи 2-й пехотной бригады Гейди Ловизе Леэ.

Двое находившихся в машине Сил обороны солдат были доставлены в ЭМО для проверки состояния здоровья и незначительной медицинской помощи, вечером они вернулись в казармы. В пятницу утром все военнослужащие, находившиеся в грузовике в момент аварии, несли службу в обычном режиме.

Помимо водителя и сидевшего рядом с ним военнослужащего, в грузовике находились десять солдат-срочников.

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