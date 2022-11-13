В четверг вечером на шоссе Сымерпалу-Нурси в Вырумаа произошло ДТП с участием грузовика MAN Сил обороны.
Грузовик с солдатами-срочниками съехал в кювет
Грузовик с солдатами-срочниками съехал в кювет
Авария произошла на узкой дороге, где навстречу военнослужащим выехал грузовик и MAN свернул к обочине, но съехал с дороги в кювет, сообщила офицер связи 2-й пехотной бригады Гейди Ловизе Леэ.
Двое находившихся в машине Сил обороны солдат были доставлены в ЭМО для проверки состояния здоровья и незначительной медицинской помощи, вечером они вернулись в казармы. В пятницу утром все военнослужащие, находившиеся в грузовике в момент аварии, несли службу в обычном режиме.
Помимо водителя и сидевшего рядом с ним военнослужащего, в грузовике находились десять солдат-срочников.