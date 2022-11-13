Государственная полиция Латвии наложила административный штраф в размере 250 евро на мужчину, который в августе вырвал украинский флаг из крепления возле здания Управления развития Екабпилсского края и бросил его на землю, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на агентство LETA.
Житель Латвии, сорвавший украинский флаг, оштрафован на 250 евро
Житель Латвии, сорвавший украинский флаг, оштрафован на 250 евро
Наказание применено по пункту закона о нарушении общественного порядка, общепринятых норм поведения и нарушения работы учреждения.
Нарушение произошло 7 августа. Затем работники самоуправления вернули флаг на место, но позже в тот же день двое других мужчин его украли.
По данному делу расследование завершено, и в конце сентября дело передано в прокуратуру для уголовного преследования.
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