Галерея ⟩ На концерте, посвященном Дню отца было вручено звание отца года

Звание отец года было присвоено Союзом женщин Эстонии на торжественной церемонии в концертном зале «Эстония», которая началась в 12 часов дня. Название концерта, «С отцом и без отца», было навеяно ситуацией в мире, чтобы показать поддержку происходящему в Украине. Союз женщин Эстонии присуждает звание отец года с 1998 года.