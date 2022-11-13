Вс, 13.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Галерея ⟩ На концерте, посвященном Дню отца было вручено звание отца года

Postimees
На концерте, посвященном Дню отца было вручено звание отца года
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

Сегодня в концертном зале «Эстония» состоялось празднование Дня отца и вручение звания отец года.

Учитель музыки Эдвин Липс, отец четверых детей и дедушка восьми внуков, был выбран отцом года.

Звание отец года было присвоено Союзом женщин Эстонии на торжественной церемонии в концертном зале «Эстония», которая началась в 12 часов дня. Название концерта, «С отцом и без отца», было навеяно ситуацией в мире, чтобы показать поддержку происходящему в Украине. Союз женщин Эстонии присуждает звание отец года с 1998 года.

Ключевые слова

Pекомендуем

Наверх