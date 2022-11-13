Мозамбик начал экспорт сжиженного природного газа

Первое судно СПГ покинуло газовый завод Coral Sul на севере страны, оператором которого является итальянская компания Eni. «Для меня большая честь объявить о начале экспорта сжиженного природного газа», – сказал президент в видеообращении.

Он добавил, что танкер-газовоз British Sponsor покидает воды Мозамбика и направляется на международный рынок.

Мозамбик возлагает большие надежды на свои крупные газовые месторождения, открытые в северной провинции Кабу-Делгаду в 2010 году.