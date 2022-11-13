Мозамбик начал официальный экспорт сжиженного природного газа (СПГ), заявил в воскресенье президент Филипе Ньюси.
Мозамбик начал экспорт сжиженного природного газа
Мозамбик начал экспорт сжиженного природного газа
Первое судно СПГ покинуло газовый завод Coral Sul на севере страны, оператором которого является итальянская компания Eni. «Для меня большая честь объявить о начале экспорта сжиженного природного газа», – сказал президент в видеообращении.
Он добавил, что танкер-газовоз British Sponsor покидает воды Мозамбика и направляется на международный рынок.
Мозамбик возлагает большие надежды на свои крупные газовые месторождения, открытые в северной провинции Кабу-Делгаду в 2010 году.
Если они будут реализованы, Мозамбик войдет в десятку крупнейших экспортеров газа в мире. Однако в регионе действуют повстанцы, связанные с экстремистской группировкой «Исламское государство», что ставит под сомнение жизнеспособность разработки месторождений.
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