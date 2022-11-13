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Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам

BNS
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам
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Урмас Рейнсалу.
Урмас Рейнсалу. Фото: Ints Kalnins

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в понедельник примет участие в заседании Совета по иностранным делам Европейского союза в Брюсселе, где в качестве основных тем будет обсуждаться российская агрессия на Украине, ситуация на Западных Балканах и в регионе Великих Африканских озер.

Об этом BNS сообщила пресс-служба МИД Эстонии, отметив, что в рамках заседания планируется обсудить программу климатического саммита, итоги совещания лидеров Евросоюза и сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна, повестку дня Конференции ООН по биоразнообразию, текущие события в Ливане и отправку группы наблюдателей Евросоюза на армяно-азербайджанскую границу.

Перед встречей также состоится неформальный завтрак с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

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