Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в понедельник примет участие в заседании Совета по иностранным делам Европейского союза в Брюсселе, где в качестве основных тем будет обсуждаться российская агрессия на Украине, ситуация на Западных Балканах и в регионе Великих Африканских озер.