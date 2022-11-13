США, Япония и Южная Корея предупредили, что КНДР получит решительный ответ в случае проведения еще одного ядерного испытания

Президенты США и Южной Кореи Джо Байден и Юн Сок Ёль, а также премьер Японии Фумио Кисида в ходе трехсторонней встречи в Пномпене договорились усилить сдерживание КНДР, предупредили о решительном ответе в случае проведения Северной Кореей еще одного ядерного испытания, передают в воскресенье южнокорейские СМИ.