Взрыв прогремел в центре Стамбула в воскресенье, несколько человек погибли и десятки пострадали, передают в воскресенье турецкие СМИ.
В центре Стамбула произошел взрыв, есть погибшие
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В центре Стамбула произошел взрыв, есть погибшие
По официальным данным, в результате взрыва погибли шесть человек, еще 53 человека получили ранения. Генпрокуратура Стамбула квалифицировала взрыв как теракт.
Сообщается, что взрыв прогремел в районе площади Таксим в районе Бейоглу. Это один из популярных среди туристов районов города. Пользователи социальных сетей публикуют кадры, на которых видно, как люди в панике бегут по популярной пешеходной улице Истикляль, где расположено большое количество кафе и магазинов.
#taksim #istiklal'deki bombanın patlama anı... pic.twitter.com/k9sLyGfWUQ— Haberden Habere (@HaberdenHabere_) November 13, 2022
Полиция оцепила соседние улицы, людей туда не пускают.
О причинах взрыва пока не сообщается.