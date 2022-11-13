Вс, 13.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

В центре Стамбула произошел взрыв, есть погибшие

Дополнено в 18:55!
Интерфакс/BNS
В центре Стамбула произошел взрыв, есть погибшие
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
В центре Стамбула произошел взрыв.
В центре Стамбула произошел взрыв. Фото: KEMAL ASLAN

Взрыв прогремел в центре Стамбула в воскресенье, несколько человек погибли и десятки пострадали, передают в воскресенье турецкие СМИ.

По официальным данным, в результате взрыва погибли шесть человек, еще 53 человека получили ранения. Генпрокуратура Стамбула квалифицировала взрыв как теракт.

Сообщается, что взрыв прогремел в районе площади Таксим в районе Бейоглу. Это один из популярных среди туристов районов города. Пользователи социальных сетей публикуют кадры, на которых видно, как люди в панике бегут по популярной пешеходной улице Истикляль, где расположено большое количество кафе и магазинов.

Полиция оцепила соседние улицы, людей туда не пускают.

О причинах взрыва пока не сообщается.

Ключевые слова

Pекомендуем

Наверх