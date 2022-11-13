В центре Стамбула произошел взрыв, есть погибшие

По официальным данным, в результате взрыва погибли шесть человек, еще 53 человека получили ранения. Генпрокуратура Стамбула квалифицировала взрыв как теракт.

Сообщается, что взрыв прогремел в районе площади Таксим в районе Бейоглу. Это один из популярных среди туристов районов города. Пользователи социальных сетей публикуют кадры, на которых видно, как люди в панике бегут по популярной пешеходной улице Истикляль, где расположено большое количество кафе и магазинов.