Успешная атака Украины на порт Севастополя 29 октября положила начало кампании по созданию сотни беспилотных морских дронов, способных точно отслеживать или атаковать вражеские военные корабли и порты издалека.
ВМФ Украины начинает строительство гигантского флота беспилотников
Морские дроны ВМС Украины нанесли удары по российским судам 29 октября, все они были беспилотными. По разным данным повреждено до трех российских кораблей, в том числе нынешний флагман Черноморского флота России «Адмирал Макаров». Также это была первая подобная атака во войны, когда участвовала только беспилотная техника (кроме того, была атака беспилотников с воздуха).
Этой военной операцией Россия потеряла свое преимущество на воде, пишет страница сбора пожертвований для флота беспилотников: «Убийцы мирных жителей Украины — боевые корабли, вооруженные ракетами, — сами стали мишенями!»
По призыву президента Украина приступает к сборке первого в мире флота морских беспилотников, и в стране изначально планируется построить сто таких скоростных катеров-беспилотников. Судно, найденное у берегов Крыма в сентябре, очень похоже на то, которое изображено на странице, собирающей пожертвования на строительство беспилотников.
Беспилотный катер, обнаруженный в Крыму в конце сентября, возможно, был тем же самым, что использовался для нападения на порт Севастополя 29 октября. Предположения о деталях лодки были опубликованы в Твиттере экспертом по подводным лодкам Х. И. Статтоном.
Планируется, что флот беспилотников быстро и мобильно защитит морскую границу Украины и мирные города от крылатых ракет, выпущенных с кораблей российских войск. Дроны также должны освобождать морской коридор гражданских судов, особенно морской путь судов, перевозящих зерно.
Корабли ВМФ также могут участвовать в дальней морской разведке и охране побережья, сопровождении и поддержке традиционного флота, конвоировании торговых судов, поиске целей для артиллерийского огня и борьбе с морскими десантами.
Многоцелевые беспилотные подводные лодки надводного базирования – собственная уникальная разработка Украины.
Технические характеристики украинских морских беспилотников
Длина: 5,5 метра
Вес: до 1000 кг
Дальность действия: до 400 км
Автономная работа: до 60 часов
Масса боевого снаряжения: до 200 кг
Максимальная скорость: 80 км/ч
Навигация: GNSS (неизвестно какая система), инерциальная, визуальная
Передача видео: до трех передач HD-видео одновременно, 256-битное шифрование
Источник: u24.gov.ua
Производство одного дрона обойдется почти в 240 тысяч евро. При пожертвовании минимально этой суммы, дрон будет назван в соответствии с желанием жертвователя.
Видео атаки беспилотников 29 октября также стали вирусными, на них видно, как эти боевые машины приближаются к российским военным кораблям в Севастополе, а беспилотник попадает под обстрел вертолета Ми-8:
Посмотрите, как выглядит беспилотный украинский дрон на видео, опубликованном в Twitter:
Ukraine is creating the world's first Fleet of Naval Drones — so, we are launching our biggest fundraiser yet🔥It will protect the🇺🇦waters, prevent cities from being struck by missiles, and also help unlock corridors for civilian ships that transport grain. #FleetOfNavalDrones pic.twitter.com/9V07vqZXkl— U24 (@U24_gov_ua) November 11, 2022