ВМФ Украины начинает строительство гигантского флота беспилотников

Морские дроны ВМС Украины нанесли удары по российским судам 29 октября, все они были беспилотными. По разным данным повреждено до трех российских кораблей, в том числе нынешний флагман Черноморского флота России «Адмирал Макаров». Также это была первая подобная атака во войны, когда участвовала только беспилотная техника (кроме того, была атака беспилотников с воздуха).

Этой военной операцией Россия потеряла свое преимущество на воде, пишет страница сбора пожертвований для флота беспилотников: «Убийцы мирных жителей Украины — боевые корабли, вооруженные ракетами, — сами стали мишенями!»

По призыву президента Украина приступает к сборке первого в мире флота морских беспилотников, и в стране изначально планируется построить сто таких скоростных катеров-беспилотников. Судно, найденное у берегов Крыма в сентябре, очень похоже на то, которое изображено на странице, собирающей пожертвования на строительство беспилотников.

Беспилотный катер, обнаруженный в Крыму в конце сентября, возможно, был тем же самым, что использовался для нападения на порт Севастополя 29 октября. Предположения о деталях лодки были опубликованы в Твиттере экспертом по подводным лодкам Х. И. Статтоном.

Планируется, что флот беспилотников быстро и мобильно защитит морскую границу Украины и мирные города от крылатых ракет, выпущенных с кораблей российских войск. Дроны также должны освобождать морской коридор гражданских судов, особенно морской путь судов, перевозящих зерно.