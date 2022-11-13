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Управа Ласнамяэ организует серию предрождественских концертов

BNS
Управа Ласнамяэ организует серию предрождественских концертов
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Первый адвент. Фото иллюстративное.
Первый адвент. Фото иллюстративное. Фото: Dmitri Kotjuh

В честь наступающего времени Адвента управа района Ласнамяэ приглашает принять участие в атмосферных праздничных концертах. Об этом BNS сообщила пресс-служба районной управы Ласнамяэ

Начиная с 27 ноября каждое воскресенье в разных частях района Ласнамяэ пройдут адвент-концерты. Теплую атмосферу создадут горячий безалкогольный глинтвейн и превосходное имбирное печенье, которое предложат всем посетителям бесплатно. На концерте 18 декабря можно встретиться с Дедом морозом и прочитать ему стих. На каждом концерте самых маленьких гостей праздника будет ждать программа аниматора-Гномика.

«Время ожидания Рождества – самое подходящее время для того, чтобы собраться с близкими нам людьми и вместе отметить время тишины и покоя. Я надеюсь, что в этом году мы все примем участие в адвент-концертах, где можно послушать прекрасную рождественскую музыку и вместе подготовиться к праздникам», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Программа адвент-концертов откроется 27 ноября, когда в 16.00 в парке Тондираба рядом с кафе выступит вокально-эстрадная студия «Кнопочки»; 04 декабря в 16.00 на перекрестке улиц Маяка и Ласнамяэ выступит вокально-эстрадная студия Tutti Studio; 11 декабря в 13.00 на семейной площадке Катлери/Паасику и в 16.00 перед основной школой Махтра выступит ансамбль колокольчиков Campanelli; 18 декабря в 13.00 на променаде Паэ и в 16.00 возле магазина Максима Линнамяэ выступит духовой ансамбль Tuulisbrass.

Мероприятия проводит управа района Ласнамяэ в сотрудничестве с приходом Святого Марка Ласнамяэской Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии. Вход свободный.

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