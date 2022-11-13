С нового года вступят в силу изменения в расчете подоходного налога с пенсий. Будет ли в результате этого у людей оставаться больше денег, или им наоборот придется платить больше налогов? Об этом мы поговорим с генеральным директором Департамента социального страхования Марет Марипуу.
ИНТЕРВЬЮ ⟩ Что изменится в расчете подоходного налога для пенсионеров?
Хотя с нового года и повысится необлагаемый подоходным налогом минимум, пенсии тоже вырастут. Не получится ли так, что в конечном итоге люди будут получать меньше?
Я уверена, что этого не будет. С 1 января базовая часть пенсии действительно увеличится на 20 евро для всех пенсионеров, кроме получателей льготной пенсии, а необлагаемый подоходным налогом минимум вырастет с 500 евро до 704 евро, т. е. в итоге средняя пенсия облагаться подоходным налогом не будет. С 1 января 2023 года выйти на пенсию по старости можно будет в 64 с половиной года.
Если работающие люди до сих пор могут сказать своему работодателю, хотят ли они, чтобы при удержании налогов с заработной платы ежемесячно учитывался необлагаемый подоходным налогом минимум, то у пенсионеров такая возможность осталась в прошлом. Изменится ли для них в этом плане что-то с нового года?
С нового года Департамент социального страхования будет учитывать необлагаемый подоходным налогом минимум, это значит, что тем пенсионерам, которые получают пенсию по старости и не ходят на работу, ничего не нужно предпринимать. Они просто увидят, что в январе на их счет поступит более крупная сумма. Те пенсионеры по старости, чья пенсия составляет менее 704 евро и которые получают от Департамента социального страхования еще какое-то пособие, имеют право перенести неиспользованную часть освобожденной от подоходного налога суммы на это пособие, для чего им нужно будет подать департаменту соответствующее заявление.
Пенсионеры с пенсией менее 704 евро, которые достигли пенсионного возраста, но продолжают работать, могут перенести остаток необлагаемого подоходным налогом минимума на свою зарплату, но они должны сообщить об этом своему работодателю, а также назвать конкретную сумму этого остатка.
Если человек получает не только пенсию, но и какие-то другие пособия, то при получении ежемесячного необлагаемого налогом дохода может случиться так, что он будет получать больше положенного, и налоговый департамент потом запросит эти деньги обратно.
Поэтому следует помнить, что Департамент социального страхования учитывает освобождение от уплаты подоходного налога с суммы в 704 евро, а если вам поступят какие-то дополнительные суммы, то Налогово-таможенный департамент учтет это в конце года.
Смогут ли работающие пенсионеры и в дальнейшем говорить своим работодателям, что они не хотят ежемесячного возврата необлагаемого налогом дохода со своей зарплаты?
Если пенсия работающего пенсионера составляет менее 704 евро, то остаток необлагаемого подоходным налогом минимума можно использовать как в виде ежемесячных вычетов, так и при заполнении декларации о доходах. Так что, если человек не знает, как вычислить неиспользованную часть необлагаемого налогом дохода или не хочет, чтобы она ежемесячно учитывалась при выплате зарплаты, то об этом следует проинформировать работодателя, и после подачи декларации о доходах неиспользованная часть необлагаемого налогом дохода будет возвращена налоговым департаментом.
Каким образом необлагаемый подоходным налогом минимум будет распространяться на тех, кто вступит в пенсионный возраст в течение следующего года?
В следующем году выйти на пенсию смогут люди, родившиеся до 1 июля 1959 года. Если в следующем году человек достигнет пенсионного возраста, то необлагаемый подоходным налогом минимум в размере 704 евро он сможет начать использовать уже с января, даже если дата выхода на пенсию наступит в мае или июне.
Все выглядит как-то слишком запутанно. Например, про новые семейные пособия говорят, что ИТ-решения не справятся с их распределением. Насколько все усложнится после изменения системы освобождения от подоходного налога пенсий? Сумеете ли вы все это организовать?
Мы в поте лица разрабатываем технические решения. На сегодняшний день Департамент социального страхования, Центр инфосистем здоровья и благополучия и наш партнер-разработчик поняли, что к 1 января мы не управимся, поэтому от варианта «А» мы перешли к варианту «В», в соответствии с которым часть работы придется выполнять вручную.
Существует очень много разных видов пенсий, мы разбили их на 14 групп, что ведет к 115 разным сценариям. Чем особеннее пенсии, тем больше проверок нужно осуществлять, а поскольку мы многое делаем вручную, то нужно учитывать риск ошибок. Однако я очень надеюсь, что все пройдет гладко.
Сколько работы приносит каждое быстрое решение политиков оказать кому-нибудь дополнительную поддержку в размере 20 или 50 евро, требует ли оно новых технических решений или запускается как-то автоматически?
Зависит от конкретного изменения. Если мы говорим об уже существующей системе, в которой мы только меняем цифры, то в идеале на такую разработку требуется около трех месяцев, чтобы описать процесс, осуществить разработку, а когда она будет готова, то протестировать ее. В тестовой среде мы проверяем, получат ли нужные люди правильные суммы. Перед выплатой определенной денежной суммы мы осуществляем очень разные проверки, в зависимости от того, какой это вид пособия или пенсии. Например, родительское пособие, вступившее в силу 1 апреля, стало очень гибким и очень персональным, а чем более персональное то или иное пособие, тем больше времени требуется на разработку.
У Департамента социального страхования и его партнеров было два года на подготовку, но в ходе разработки системы стало ясно, что законодатель очень сложно смотрит на те или иные вещи, к тому же в процессе работы изменили и сам закон. Поэтому, когда 1 апреля закон вступил в силу, были выявлены ошибки, и первые выплаты родительского пособия без оплошностей начали осуществляться только с 1 сентября.
Для исправления ошибок сотрудники Департамента социального страхования с апреля по конец июля наработали более семи тысяч часов сверхурочных, если перевести это в обычные рабочие часы, то нам бы пришлось дополнительно нанять 10 человек. Так что разработки сложные, и проблема в том, что в ИТ-секторе не так много свободной рабочей силы.
Со следующего года должен вступить в силу новый порядок выплаты семейных пособий, который на сегодняшний день даже не оформлен в виде закона, как вы с этим справитесь?
На дворе уже ноябрь, а мы еще не знаем, каким будет пособие на первого, второго ребенка и так далее, каким будет семейное пособие и ступенчатый выход из системы семейного пособия. Во вторник состоялось заседание социальной комиссии, у разных заинтересованных групп были свои предложения, члены Рийгикогу внесли предложения об изменении сумм, о возрасте правомочных субъектов – так что на данный момент мы не знаем, что будет.
Чем ближе январь, тем сложнее становится наша работа. Мы уже на начальном этапе говорили, что сколько бы усилий ни прилагали, мы все равно не успеем разработать техническое решение для ступенчатого выхода из системы семейного пособия, и запросили дополнительные ресурсы, чтобы нанять людей. К сожалению, людей найти трудно, нам нужно почти 20 человек, а нашли мы пока что только четырех.
Сейчас Департамент социального страхования работает над тем, чтобы к 1 января все пособия и пенсии дошли до людей вовремя и в правильном размере, но поскольку по части размеров семейных пособий ясности еще нет, то там могут быть какие-то промашки. Не будем забывать, что получателей пенсий и семейных пособий в общей сложности у нас насчитывается около 600 000 человек.