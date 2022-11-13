ИНТЕРВЬЮ ⟩ Что изменится в расчете подоходного налога для пенсионеров?

В следующем году выйти на пенсию смогут люди, родившиеся до 1 июля 1959 года. Если в следующем году человек достигнет пенсионного возраста, то необлагаемый подоходным налогом минимум в размере 704 евро он сможет начать использовать уже с января, даже если дата выхода на пенсию наступит в мае или июне.

Все выглядит как-то слишком запутанно. Например, про новые семейные пособия говорят, что ИТ-решения не справятся с их распределением. Насколько все усложнится после изменения системы освобождения от подоходного налога пенсий? Сумеете ли вы все это организовать?

Мы в поте лица разрабатываем технические решения. На сегодняшний день Департамент социального страхования, Центр инфосистем здоровья и благополучия и наш партнер-разработчик поняли, что к 1 января мы не управимся, поэтому от варианта «А» мы перешли к варианту «В», в соответствии с которым часть работы придется выполнять вручную.

Существует очень много разных видов пенсий, мы разбили их на 14 групп, что ведет к 115 разным сценариям. Чем особеннее пенсии, тем больше проверок нужно осуществлять, а поскольку мы многое делаем вручную, то нужно учитывать риск ошибок. Однако я очень надеюсь, что все пройдет гладко.

Сколько работы приносит каждое быстрое решение политиков оказать кому-нибудь дополнительную поддержку в размере 20 или 50 евро, требует ли оно новых технических решений или запускается как-то автоматически?