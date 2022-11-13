Что общего у всех погибших в полицейском автобусе?

«За последние полтора года таких случаев было пять», – прокомментировал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны, имея в виду и случай на прошлой неделе, когда 50-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения скончался в полицейском автобусе на пути в вытрезвитель. «Во всех случаях речь шла о доставке людей вытрезвляться», – добавил он.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Рааво Ярва ранее сообщил, что у 50-летнего мужчины, которого везли в вытрезвитель, также были нарушения координации. «Сотрудники правоохранительных органов помогли мужчине сесть в камеру патрульного автобуса и поехали в сторону вытрезвителя. Уже на месте сотрудники полиции обнаружили, что мужчина не реагирует и сразу же начали его реанимировать. На помощь также были вызваны скорая помощь и медперсонал вытрезвителя, но, к сожалению, жизнь мужчине спасти не удалось», – сказал он.

Предыдущий случай произошел в апреле: в полицейском автобусе скончался 30-летний мужчина, которого задержали за нарушение общественного порядка, а затем отвезли протрезветь. Тимо Рейнталь, руководитель процессуального отдела Тартуского полицейского участка, пояснил тогда, что около 6 часов утра в полицию поступил звонок на заправочную станцию, где пьяный клиент съел булочки и отказался платить. «Поскольку мужчина не сотрудничал с обслуживающим персоналом, отказывался выходить и беспокоил клиентов, для разрешения ситуации был вызван патруль полиции», – рассказал он.

Поскольку на месте зафиксировать опьянение мужчины не удалось, было принято решение отправить его в вытрезвитель. По прибытии мужчина был мертв.