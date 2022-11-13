За последние полтора года в полицейском автобусе погибли пять человек: все они находились в состоянии алкогольного опьянения и направлялись в вытрезвитель.
Что общего у всех погибших в полицейском автобусе?
«За последние полтора года таких случаев было пять», – прокомментировал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны, имея в виду и случай на прошлой неделе, когда 50-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения скончался в полицейском автобусе на пути в вытрезвитель. «Во всех случаях речь шла о доставке людей вытрезвляться», – добавил он.
Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Рааво Ярва ранее сообщил, что у 50-летнего мужчины, которого везли в вытрезвитель, также были нарушения координации. «Сотрудники правоохранительных органов помогли мужчине сесть в камеру патрульного автобуса и поехали в сторону вытрезвителя. Уже на месте сотрудники полиции обнаружили, что мужчина не реагирует и сразу же начали его реанимировать. На помощь также были вызваны скорая помощь и медперсонал вытрезвителя, но, к сожалению, жизнь мужчине спасти не удалось», – сказал он.
Предыдущий случай произошел в апреле: в полицейском автобусе скончался 30-летний мужчина, которого задержали за нарушение общественного порядка, а затем отвезли протрезветь. Тимо Рейнталь, руководитель процессуального отдела Тартуского полицейского участка, пояснил тогда, что около 6 часов утра в полицию поступил звонок на заправочную станцию, где пьяный клиент съел булочки и отказался платить. «Поскольку мужчина не сотрудничал с обслуживающим персоналом, отказывался выходить и беспокоил клиентов, для разрешения ситуации был вызван патруль полиции», – рассказал он.
Поскольку на месте зафиксировать опьянение мужчины не удалось, было принято решение отправить его в вытрезвитель. По прибытии мужчина был мертв.
В августе прошлого года в полицейском автобусе погиб сильно пьяный 49-летний мужчина, к которому ранее вызывали полицию потому что он спал на парковке. «Мужчина отвечал на вопросы, сам сел в полицейский автобус и был доставлен в тартускую тюрьму, чтобы протрезветь», – рассказал тогда руководитель тартуской патрульной службы. Уже по приезду в вытрезвитель было обнаружено, что мужчина погиб.