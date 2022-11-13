Близкий к президенту России Владимиру Путину бизнесмен и основатель частной военной компании (ЧВК) Вагнера Евгений Пригожин обратился в Генпрокуратуру и департамент военной контрразведки ФСБ РФ с просьбой проверить губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Он подозревает политика в нарушении статьи 275 УК РФ о государственной измене, пишет Deutsche Welle со ссылкой на сообщение принадлежащей Пригожину компании «Конкорд».
Пригожин требует проверить губернатора Санкт-Петербурга на госизмену
Об основаниях для обращения в Генпрокуратуру и ФСБ не сообщается. Издание «Медуза» со ссылкой на источник в окружении Пригожина пишет, что возможным поводом могли быть утверждения прокремлевских СМИ о наличии недвижимости во Франции у предполагаемой дочери Беглова.
Публичный конфликт Беглова и Пригожина длится более двух лет. В конце октября пресс-служба Евгения Пригожина сообщила о просьбе бизнесмена к Генпрокуратуре о проверке возможного факта создания Бегловым организованного преступного сообщества, контролирующего все бюджетные сферы города. По данным СМИ, власти Санкт-Петербурга отказались предоставлять Пригожину госконтракты на крупные проекты. В начале ноября «Конкорд» заявил об отказе петербургского Госстройнадзора разрешить ввод в эксплуатацию достроенного «ЧВК Вагнер Центра».