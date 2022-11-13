Пригожин требует проверить губернатора Санкт-Петербурга на госизмену

Об основаниях для обращения в Генпрокуратуру и ФСБ не сообщается. Издание «Медуза» со ссылкой на источник в окружении Пригожина пишет, что возможным поводом могли быть утверждения прокремлевских СМИ о наличии недвижимости во Франции у предполагаемой дочери Беглова.

Публичный конфликт Беглова и Пригожина длится более двух лет. В конце октября пресс-служба Евгения Пригожина сообщила о просьбе бизнесмена к Генпрокуратуре о проверке возможного факта создания Бегловым организованного преступного сообщества, контролирующего все бюджетные сферы города. По данным СМИ, власти Санкт-Петербурга отказались предоставлять Пригожину госконтракты на крупные проекты. В начале ноября «Конкорд» заявил об отказе петербургского Госстройнадзора разрешить ввод в эксплуатацию достроенного «ЧВК Вагнер Центра».