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Урмас Рейнсалу призвал союзников переосмыслить принципы помощи Украине

BNS
Урмас Рейнсалу призвал союзников переосмыслить принципы помощи Украине
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Урмас Рейнсалу.
Урмас Рейнсалу. Фото: Tairo Lutter

Западным союзникам пора совместно сформулировать новый образ мышления о том, как помогать Украине и как осуществлять давление на Россию, призвал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Как передала BNS пресс-служба МИД Эстонии, Рейнсалу подчеркнул, что новый образ мышления должен основываться на том, что Украина нуждается в помощи не просто в таком объеме, чтобы только пережить войну — для того, чтобы ее быстрее выиграть, Украине необходима еще большая военная помощь и введение еще более жестких санкций против России. Однако для этого требуется и больший вклад стран, особенно в поставках систем вооружения. Рейнсалу подчеркнул, что Украине срочно нужны ракеты большой дальности для проведения контрнаступления и сдерживания противника.

«Разговоры о том, что зимой война в какой-то мере может стихнутб, вызывают недоумение, особенно если вспомнить, что нынешняя фаза войны началась как раз зимой», — напомнил Рейнсалу. «Почти девять месяцев российской агрессии в Украине привели к огромным человеческим страданиям, и наша поддержка и помощь Украине сейчас важнее, чем когда-либо. Вчера Эстония объявила о своем очередном пакете срочной гуманитарной помощи, чтобы поддержать украинцев, когда наступят холода. В начале декабря мы в Таллинне организуем конференцию по восстановлению Житомира, чтобы обсудить возможности восстановления разрушенного войной города и наметить дальнейшие шаги».

Рейнсалу подчеркнул, что на предстоящей встрече министров иностранных дел стран ЕС он поднимет вопрос о необходимости создания специального трибунала для привлечения России к ответственности, а также о необходимости ужесточения санкций ЕС, то есть, о принятии очередного санкционного пакета.

В воскресенье по приглашению министра иностранных дел Польши Збигнева Рау состоится ужин с участием представителей стран-единомышленников в поддержку интеграции Украины с Евросоюзом.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в воскресенье и в понедельник примет участие в заседании Совета по иностранным делам Европейского союза в Брюсселе, где в качестве основных тем будет обсуждаться российская агрессия на Украине, ситуация на Западных Балканах и в регионе Великих Африканских озер.

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