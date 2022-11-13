Департамент транспорта предупреждает: на дорогах может быть туман и гололед

По данным Департамента транспорта, к вечеру по всей стране будет туман и видимость на дорогах ухудшится. Ночью температура воздуха и дорог на многих участках упадет ниже нуля, а на влажных от тумана дорожных покрытиях образуется гололед. Опасность гололеда выше в Северной Эстонии, и она сохранится до утра.