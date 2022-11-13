Температура воздуха, колеблющаяся около нуля градусов, требует от водителей бдительности: вечером по всей Эстонии будет туман, а на мокрых дорогах может образоваться гололед.
Департамент транспорта предупреждает: на дорогах может быть туман и гололед
Департамент транспорта предупреждает: на дорогах может быть туман и гололед
По данным Департамента транспорта, к вечеру по всей стране будет туман и видимость на дорогах ухудшится. Ночью температура воздуха и дорог на многих участках упадет ниже нуля, а на влажных от тумана дорожных покрытиях образуется гололед. Опасность гололеда выше в Северной Эстонии, и она сохранится до утра.
По прогнозу, температура воздуха в ближайшие ночи сохранится от -2 до 7 градусов тепла. Самые холодные регионы находятся в Центральной Эстонии, на островах можно ожидать более теплой погоды.
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