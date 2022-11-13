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Биньямин Нетаньяху сформирует новое правительство Израиля

Deutsche Welle
Биньямин Нетаньяху сформирует новое правительство Израиля
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Биньямин Нетаниягу.
Биньямин Нетаниягу. Фото: Ronaldo Schemidt

По итогам досрочных парламентских выборов в Израиле президент этой страны Ицхак Герцог поручил лидеру право-консервативного лагеря и бывшему премьер-министру Биньямину Нетаньяху сформировать новый кабинет министров, пишет Deutsche Welle.

«Я предоставляю вам мандат на формирование правительства», – заявил Герцог в воскресенье, 13 ноября, на совместной пресс-конференции в Иерусалиме.

По словам Герцога, после его консультаций с лидерами партий «ясен результат», заключающийся в праве Нетаньяху создать новую коалицию. Комментируя продолжающийся судебный процесс в отношении лидера национал-либеральной партии «Ликуд», президент указал, что он принимает этот факт во внимание и ни в коем случае не хочет принижать значение обвинений в коррупции. По словам Герцога, Нетаньяху может занимать пост премьер-министра, пока его вина не будет доказана.

Победа Нетаньяху на досрочных выборах

Две недели назад на пятых за последние 3,5 года выборах в Кнессет Биньямин Нетаньяху одержал победу и намерен теперь вернуться во власть, сформировав с потенциальными партнерами наиболее правое правительство в истории Израиля.

В результате голосования 1 ноября партия «Ликуд», а также потенциальные партнеры по коалиции – две ультраортодоксальных партии и праворадикальная партия «Религиозный сионизм» получили в сумме 64 места в парламенте из 120, что дает Нетаньяху возможность сформировать стабильную правящую коалицию. Для этого у него есть четыре недели, этот срок может быть продлен еще на две недели. Тем самым новое правительство Нетаньяху придет на смену кабинету либерального премьер-министра Яира Лапида.

Обвинения против Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху, находившийся на посту премьер-министра Израиля в 1996-1999 годах и с 2009 по 2021 годы, обвиняется в мошенничестве, коррупции и госизмене. Он отвергает все обвинения. Если суд признает политика виновным в коррупции, ему грозит до 10 лет лишения свободы в соответствии с законодательством. Максимальное наказание по остальным пунктам обвинения составляет 3 года лишения свободы.

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