Биньямин Нетаньяху сформирует новое правительство Израиля

«Я предоставляю вам мандат на формирование правительства», – заявил Герцог в воскресенье, 13 ноября, на совместной пресс-конференции в Иерусалиме.

По словам Герцога, после его консультаций с лидерами партий «ясен результат», заключающийся в праве Нетаньяху создать новую коалицию. Комментируя продолжающийся судебный процесс в отношении лидера национал-либеральной партии «Ликуд», президент указал, что он принимает этот факт во внимание и ни в коем случае не хочет принижать значение обвинений в коррупции. По словам Герцога, Нетаньяху может занимать пост премьер-министра, пока его вина не будет доказана.

Победа Нетаньяху на досрочных выборах

Две недели назад на пятых за последние 3,5 года выборах в Кнессет Биньямин Нетаньяху одержал победу и намерен теперь вернуться во власть, сформировав с потенциальными партнерами наиболее правое правительство в истории Израиля.

В результате голосования 1 ноября партия «Ликуд», а также потенциальные партнеры по коалиции – две ультраортодоксальных партии и праворадикальная партия «Религиозный сионизм» получили в сумме 64 места в парламенте из 120, что дает Нетаньяху возможность сформировать стабильную правящую коалицию. Для этого у него есть четыре недели, этот срок может быть продлен еще на две недели. Тем самым новое правительство Нетаньяху придет на смену кабинету либерального премьер-министра Яира Лапида.

Обвинения против Нетаньяху