С учетом «того, что произошло», некоторые санкции в отношении России должны остаться в силе и после мирного договора с Украиной, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Об этом пишет Deutsche Welle.
В Вашингтоне допускают сохранение санкций по РФ после войны
Министр финансов США Джанет Йеллен не исключает сохранения некоторых санкций в отношении России после прекращения ее войны против Украины. «Я полагаю, что в контексте какого-либо мирного соглашения возможна и была бы уместной корректировка санкций», – заявила она в интервью газете The Wall Street Journal, опубликованном в воскресенье, 13 ноября. Вместе с тем, «учитывая то, что произошло», некоторые санкции должны остаться в силе, добавила она.
При этом Йеллен, находящаяся на саммите G20 в Индонезии, указала, что «со стороны России в действительности не было никаких попыток начать переговоры с Украиной на каких-либо условиях, приемлемых для Украины».
По мере продвижения ВСУ, освобождающих украинские территории, и отступления российских сил, усиливаются дискуссии о возможности мирных переговоров с Москвой. В Вашингтоне считают, что решение о начале мирных переговоров должен принять Киев. Власти Украины отвергают возможность переговоров до тех пор, пока Россия не выведет все войска с ее территории, включая аннексированный Крым.