В Вашингтоне допускают сохранение санкций по РФ после войны

Министр финансов США Джанет Йеллен не исключает сохранения некоторых санкций в отношении России после прекращения ее войны против Украины. «Я полагаю, что в контексте какого-либо мирного соглашения возможна и была бы уместной корректировка санкций», – заявила она в интервью газете The Wall Street Journal, опубликованном в воскресенье, 13 ноября. Вместе с тем, «учитывая то, что произошло», некоторые санкции должны остаться в силе, добавила она.

При этом Йеллен, находящаяся на саммите G20 в Индонезии, указала, что «со стороны России в действительности не было никаких попыток начать переговоры с Украиной на каких-либо условиях, приемлемых для Украины».