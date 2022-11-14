СМИ: в Турции задержали подозреваемого в теракте в центре Стамбула

«Человек, оставивший бомбу, вызвавшую взрыв в воскресенье на проспекте Истикляль в Стамбуле арестован полицией, заявил министр внутренних дел Сулейман Сойлу», – говорится в сообщении, опубликованном в Twitter агентства.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил агентству, что произошедшее считается террористическим актом.

«Мы считаем это террористическим актом. Злоумышленница – а мы считаем, что это женщина – взорвала бомбу», – добавил Октай.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа написал в твиттере в воскресенье вечером, что 42 человека из 81 пострадавшего в результате взрыва остаются госпитализированными.

«Пятеро все еще находятся в отделении интенсивной терапии, двое из них находятся в тяжелом состоянии», - отметил он, добавив, что им оказывается вся необходимая помощь.