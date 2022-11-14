Осознанное потребление: эстонские школы начинают борьбу с разбазариванием еды

С 14 по 18 ноября будет контролироваться количество пищевых отходов, образующихся почти в 70 школьных столовых Daily по всей Эстонии. В конце каждого дня количество выбрасываемых продуктов взвешивается, и информация публично заносится в находящуюся в школьной столовой таблицу. В конце недели будет объявлен победитель, то есть школа с наименьшим количеством выброшенной еды на одного учащегося.

По словам менеджера по продажам и маркетингу Baltic Restaurants Estonia Тийу Эндриксон, цель инициативы – посредством соревнования побудить школы сократить количество пищевых отходов: «Если ученики и персонал постоянно видят, сколько еды выбрасывается, автоматически появляются азарт и желание с каждым днем уменьшать это количество».

Исследование, проведенное действующей под брендом Daily компании Baltic Restaurants Estonia AS и Таллиннским центром Стокгольмского института окружающей среды, продемонстрировало, что ежегодно столовые школ и детсадов Эстонии выбрасывают 1900 тонн высококачественных продуктов питания – это почти 95 грузовиков еды. Большая часть – 80% пищевых отходов – поступает из тарелок учеников.

В прошлом году благодаря информационно-просветительской работе, проведенной в рамках Месяца окружающей среды, Daily удалось на 20% сократить количество еды, остающейся на тарелках учащихся. «Ученики начали собирать себе порции, которые успевают съесть. Кроме того, мотивирует соревновательный момент с другими школами, – добавила Эндриксон. – Результаты взвешивания – полезная для нас информация, на основе которой мы можем вносить изменения в меню и лучше планировать количество продуктов».

В дополнение к еде, выброшенной из тарелок учеников, остатки образуются и на кухне. «Чем больше вариантов выставлено в условиях поставки, тем больше продуктов выбрасывается. Например, условия таллиннской поставки предусматривают, что во многих школах в столовой должно быть 4 основных блюда, 3 горячих гарнира и 4 салата – пока не поест последний человек, – добавил руководитель компании Ааро Лоде. – Если бы в меню школьных обедов был выбор из одного основного блюда, четырех салатов и двух горячих гарниров, планирование было бы легким, но с сегодняшним выбором повара не могут заранее предсказать, что и сколько именно съедят ученики».

В рамках Месяца окружающей среды также проводится конкурс идей школьного питания будущего, в ходе которого учащиеся создают видеоролики о том, как, по их мнению, в школьных столовых следует следить за защитой окружающей среды, чтобы питание было здоровым, питательным и экологичным. Также будут проходить бесплатные образовательные онлайн-лекции, принять участие в которых могут школьники, персонал школы, родители и все прочие, интересующиеся сферой питания.