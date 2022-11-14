Языковое погружение отменят: что будет с русской школой к 2030 году?

Сегодня в 11:30 в студии Rus.Postimees автор методики обучения эстонскому языку и организатор сети языковой практики Наталья Китам, с которой мы обсудим сложности перехода русских школ на эстонский язык преподавания. В парламенте находится на втором чтении законопроект, в соответствии с которым в 2024-2025 учебном году начнется переход в 1-х и 4-х классах, а завершится он к 2030 году. При этом работающую уже более 20 лет программу языкового погружения может ожидать закрытие, а от модели единой школы правительство, похоже, отказалось.