Сегодня в 11:30 в студии Rus.Postimees автор методики обучения эстонскому языку и организатор сети языковой практики Наталья Китам, с которой мы обсудим сложности перехода русских школ на эстонский язык преподавания. В парламенте находится на втором чтении законопроект, в соответствии с которым в 2024-2025 учебном году начнется переход в 1-х и 4-х классах, а завершится он к 2030 году. При этом работающую уже более 20 лет программу языкового погружения может ожидать закрытие, а от модели единой школы правительство, похоже, отказалось.
Языковое погружение отменят: что будет с русской школой к 2030 году?
Вопросы, которые затронем в ходе беседы:
– Удастся ли правительству осуществить столь амбициозный план за шесть лет, учитывая, что в Эстонии сейчас работают десятки основных школ, где почти все предметы преподаются на русском языке?
– Каковы страхи и ожидания учителей, учеников и родителей?
– Почему решили отказаться от модели единой школы, где дети учатся вместе вне зависимости от родного языка, и неужели в свете реформы программа языкового погружения будет закрыта?
– Что мотивирует педагога преодолевать стресс от нагрузок и завышенных ожиданий общества в связи с переходом? Поможет ли коэффициент зарплаты 1,5 найти эстоноязычных учителей для Ида-Вирумаа?
– Возможно ли в Эстонии, уже будучи взрослым, освоить эстонский язык так, чтобы стать конкурентоспособным на местном рынке труда? Что этому мешает?
Ведущий – Сергей Метлев.