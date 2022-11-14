Специальная комиссия рассмотрит ситуацию в сфере здравоохранения Эстонии

Председатель комиссии Тынис Мёльдер сослался на отчет Государственного контроля, по данным которого одной из центральных проблем сферы здравоохранения является нехватка медицинского персонала. Проблему также представляют доступность услуг в регионах и длинные очереди на лечение.

«Согласно оценкам, нехватка в покрытии медицинских нужд в Эстонии – самая высокая по Европейскому союзу, и проблемы только усугубляются. Уровень прохождения медосмотров, вакцинации и общего участия в школьной системе здравоохранения среди детей оставляет желать лучшего. Такая же ситуация с участием совершеннолетних в скрининговых исследованиях и с посещением стоматологов. Недостаточно внимания уделяется продвижению здорового образа жизни, – сказал Мёльдер. – Комиссия хотела бы получить от министра и других руководителей сферы здравоохранения подробный обзор финансирования здравоохранения и необходимых для улучшения ситуации мер по реорганизации медицинских услуг. Это касается как семейных врачей, так и сети больниц. Как небольшое государство мы не можем допустить снижения качества и доступности медицинских услуг».