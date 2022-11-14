Сегодня на открытом заседании специальная комиссия Рийгикогу по контролю государственного бюджета обсудит ситуацию в сфере здравоохранения Эстонии, в том числе проблемы, связанные с нехваткой медицинского персонала, передает пресс-служба Рийгикогу.
Специальная комиссия рассмотрит ситуацию в сфере здравоохранения Эстонии
Председатель комиссии Тынис Мёльдер сослался на отчет Государственного контроля, по данным которого одной из центральных проблем сферы здравоохранения является нехватка медицинского персонала. Проблему также представляют доступность услуг в регионах и длинные очереди на лечение.
«Согласно оценкам, нехватка в покрытии медицинских нужд в Эстонии – самая высокая по Европейскому союзу, и проблемы только усугубляются. Уровень прохождения медосмотров, вакцинации и общего участия в школьной системе здравоохранения среди детей оставляет желать лучшего. Такая же ситуация с участием совершеннолетних в скрининговых исследованиях и с посещением стоматологов. Недостаточно внимания уделяется продвижению здорового образа жизни, – сказал Мёльдер. – Комиссия хотела бы получить от министра и других руководителей сферы здравоохранения подробный обзор финансирования здравоохранения и необходимых для улучшения ситуации мер по реорганизации медицинских услуг. Это касается как семейных врачей, так и сети больниц. Как небольшое государство мы не можем допустить снижения качества и доступности медицинских услуг».
На заседание приглашены государственный контролер Янар Холм, министр здоровья и труда Пеэп Петерсон, председатель правления Больничной кассы Райн Лаане, генеральный директор Департамента здоровья Биргит Лао, генеральный секретарь Союза врачей Эстонии Катрин Рехемаа, председатель правления Общества семейных врачей Эстонии Ле Валликиви и член Союза больниц Эстонии Урмас Суле.
Государственный контролер представит обзор тенденций в сфере здравоохранения Эстонии и использования и сохранения государственного имущества за 2021–2022 гг. на пленарном заседании Рийгикогу во вторник.
Открытое заседание специальной комиссии начнется в 13:15. Трансляцию можно посмотреть на сайте Рийгикогу