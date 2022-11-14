«Живем как в погребе»: на полуострове Вятта на шесть поселков горит всего один фонарь

Единственный фонарный столб находится в поселке Суурэ-Poотси у окружной дороги. «В остальных селах муниципалитет еще не установил освещение, темно как в погребе, особенно сейчас, осенью и зимой, когда снова наступили темные времена», – написали представители сообщества деревень Вятта в своем обращении к самоуправлению Сааремаа. В деревнях Кайлука, Эннукюла, Вяйке-Роотси, Ванамыйза и Тирби нет уличного освещения.

«Наши дети, которые ездят в школу на автобусах, не могут чувствовать себя в безопасности, когда им приходится идти на автобусную остановку и обратно в полной темноте. Та же проблема у тех, кто ездит на работу в город на автобусе. Даже переезжать из одного конца деревни в другой в темноте небезопасно, потому что видимость почти нулевая. Не говоря уже о пешем путешествии между деревнями», – рассказали представители сообщества деревень Вятта. По их мнению, неосвещенные автобусные остановки представляют наибольшую опасность. Для всеобщего блага они должны быть освещены в первую очередь и как можно скорее.