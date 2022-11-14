Участнику протестов в Иране вынесли смертный приговор

Суд в Тегеране приговорил к смертной казни одного из участников протестов, начавшихся в стране после смерти 22-летней Махсы Амини. Это наказание стало первым подобным приговором, вынесенным участникам продолжающихся с середины сентября демонстраций, пишет в воскресенье, 13 ноября, агентство AFP со ссылкой на иранский судебный портал Misan Online.

Детали, позволяющие определить личность или пол осужденного, на портале не приводятся, но указывается, что он был признан виновным в поджоге правительственного здания, нарушении общественного порядка и в создании угрозы национальной безопасности. Кроме того, его обвинили в коррупции и «мохаребе» –войне против Бога. Последнее квалифицируется иранским законодательством как особо тяжкое преступление и может караться смертной казнью даже без сопутствующих обвинений.

Одновременно с этим на другом заседании суда в Тегеране к различным срокам лишения свободы были приговорены еще пять протестующих – их обвиняли в сговоре с целью совершения преступлений против национальной безопасности и нарушении общественного порядка. Подсудимых приговорили к срокам от пяти до десяти лет тюрьмы, у них есть право подать апелляцию.

Сотни протестующих в Иране ждут суда

Антиправительственные демонстрации в Иране начались в середине сентября после смерти 22-летней курдской девушки, которая была задержана полицией нравов в Тегеране за неправильное ношение хиджаба и через несколько дней скончалась. Полиция утверждает, что девушке стало плохо в участке, откуда ее отвезли в больницу, где она вскоре умерла. По версии родных, причиной смерти стали побои при задержании.

В связи с неутихающими митингами, которые проходят примерно в ста городах страны, только в Тегеране по состоянию на конец октября были обвинены 315 человек – им вменяют «сбор и сговор с целью подрыва безопасности страны», «пропагандистскую деятельность против правительства» и «нарушение общественного порядка». Кроме того, правозащитники сообщали о похищениях демонстрантов в Иране, а также о давлении на их родственников.