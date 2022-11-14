Эдгарт Языков, Кристьян Языков и Майро Иванов из Тарту решили очищать реку крайне интересным способом: они вытащили из воды поразительное количество металлолома с помощью магнитов. В соцсетях они размещают видеоролики о магнитной рыбалке и за полгода их увлечение набрало большую популярность.
Для подписчиков
Фото и видео ⟩ Вместо рыбы из Эмайыги вылавливают велосипеды, оружие и боеприпасы
Вместо рыбы из Эмайыги вылавливают велосипеды, оружие и боеприпасы
Обычно парни тратят на магнитную рыбалку около семи часов, но и за два часа пятничной демонстрационной рыбалки за «Садаматеатром» улов был вполне приличный: боеприпасы, электросамокат Bolt и множество других вещей, которые, по-хорошему, находиться на дне реки Эмайыги не должны.