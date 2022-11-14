Тысячи прибывших в Эстонию украинских беженцев сидят без работы

Согласно предоставленной BNS статистике Кассы по безработице, за прошлую неделю с 7 ноября по 13 ноября на учет встали 329 украинских беженцев.

На прошлой неделе сняты с учета в качестве безработных 65 человек, из них 31 перестал числиться безработными по собственному желанию, а 33 – как нашедшие работу. Всего сняты с учета 8750 человек, 6609 из них приступили к работе.

В Харьюмаа ищут работу 57,2 процента украинских беженцев, в Ида-Вирумаа 11 процентов, а в Тартуском уезде 9,5 процента.

Женщины составляют 76,8 процента, а мужчины – 23,2 процента вставших на учет и получивших международную защиту беженцев, 10,7 процента относятся к возрастной группе 16–24 года, 75,4 процента к возрастной группе 25–54 года, а 13,9 процента – это люди старше 55 лет.

У 63 процентов вставших на учет украинских беженцев высшее, а у 12 процентов специальное образование, 17,7 процента не имеют специального образования, данные об образовании 7,3 процента вставших на учет не известны.

По последней специальности больше всего зарегистрировано работников сферы обслуживания и торговли – 19,5 процента, разнорабочие – 12,4 процента, 15,2 процента составляют специалисты высшего уровня, 11,5 процента – техники и специалисты среднего звена, а 13,2 процента не имеют трудового стажа.