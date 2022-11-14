На учете в Кассе по безработице в Эстонии по состоянию на 13 ноября числились 6208 связанных с Украиной и получивших международную защиту лиц, украинские беженцы составляют 12,6 процента всех зарегистрированных безработных.
Тысячи прибывших в Эстонию украинских беженцев сидят без работы
Согласно предоставленной BNS статистике Кассы по безработице, за прошлую неделю с 7 ноября по 13 ноября на учет встали 329 украинских беженцев.
На прошлой неделе сняты с учета в качестве безработных 65 человек, из них 31 перестал числиться безработными по собственному желанию, а 33 – как нашедшие работу. Всего сняты с учета 8750 человек, 6609 из них приступили к работе.
В Харьюмаа ищут работу 57,2 процента украинских беженцев, в Ида-Вирумаа 11 процентов, а в Тартуском уезде 9,5 процента.
Женщины составляют 76,8 процента, а мужчины – 23,2 процента вставших на учет и получивших международную защиту беженцев, 10,7 процента относятся к возрастной группе 16–24 года, 75,4 процента к возрастной группе 25–54 года, а 13,9 процента – это люди старше 55 лет.
У 63 процентов вставших на учет украинских беженцев высшее, а у 12 процентов специальное образование, 17,7 процента не имеют специального образования, данные об образовании 7,3 процента вставших на учет не известны.
По последней специальности больше всего зарегистрировано работников сферы обслуживания и торговли – 19,5 процента, разнорабочие – 12,4 процента, 15,2 процента составляют специалисты высшего уровня, 11,5 процента – техники и специалисты среднего звена, а 13,2 процента не имеют трудового стажа.
На прошлой неделе пособие по безработице получили 137 человек (41,6 процента) из новых вставших на учет. Всего пособие или компенсацию получают 73 процента зарегистрированных в качестве безработных.