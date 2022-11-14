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Упавшее в волости Тырва дерево оборвало линии электропередач

rus.postimees.ee
Упавшее в волости Тырва дерево оборвало линии электропередач
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Машина спасателей в Тырва
Машина спасателей в Тырва Фото: Arved Breidaks

В Валгамаа большое дерево, упавшее на дорогу в субботу утром, оборвало линии электропередач и перекрыло дорогу, чем вызвало некоторое замешательство. 

12 ноября в 8:07 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на дороге Пырга – Леэбику – Пикасилла в волости Тырва упало большое дерево и оборвало линию электропередач.

Спасатели убрали дерево с дороги и подняли провода, чтобы легковые автомобили могли проехать, сообщил представитель Южного спасательного центра.

Для окончательного решения проблемы на место вызвали электриков.

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