ДРАКА НАЗРЕВАЛА? ⟩ Директор школы Винни-Паюсти: он еще никогда так жестоко не нападал

В среду в социальных сетях распространилось шокирующее видео еще одного инцидента с избиением. На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как молодой человек напал на одноклассника сзади в школьной раздевалке, несколько раз ударив его по голове. По предварительным данным, обоим участникам происшествия по 13 лет.

Однако с редакцией связался отец девочки, учащейся в обсуждаемой школе Винни-Паюсти, который говорит, что это далеко не первый подобный случай. Это также подтвердил Virumaa Teataja директор гимназии Винни-Паюсти Хенри Калласте. «С ним (молодым человеком, который напал на своего одноклассника – ред.) и раньше были проблемы, но так жестоко он еще никогда не нападал», – отметил директор, подтвердив, что это проблемный молодой человек.