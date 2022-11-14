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ДРАКА НАЗРЕВАЛА? ⟩ Директор школы Винни-Паюсти: он еще никогда так жестоко не нападал

Кетлин Крузе
Директор школы Винни-Паюсти: он еще никогда так жестоко не нападал
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Коллаж Elu24.
Коллаж Elu24. Фото: Elu24 kollaaž

«С ним и раньше бывали неприятности, но он никогда еще так жестоко не нападал», – рассказывает директор школы Винни-Паюсти о 13-летнем мальчике, напавшем на одноклассника в раздевалке школы в начале прошлой недели. И родители недоумевают: все знают о склонном к насилию ученике, но ничего не предпринимается.

В среду в социальных сетях распространилось шокирующее видео еще одного инцидента с избиением. На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как молодой человек напал на одноклассника сзади в школьной раздевалке, несколько раз ударив его по голове. По предварительным данным, обоим участникам происшествия по 13 лет.

Однако с редакцией связался отец девочки, учащейся в обсуждаемой школе Винни-Паюсти, который говорит, что это далеко не первый подобный случай. Это также подтвердил Virumaa Teataja директор гимназии Винни-Паюсти Хенри Калласте. «С ним (молодым человеком, который напал на своего одноклассникаред.) и раньше были проблемы, но так жестоко он еще никогда не нападал», – отметил директор, подтвердив, что это проблемный молодой человек.

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