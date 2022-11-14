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Спад на мировых рынках не отпугнул вкладчиков от эстонских пенсионных фондов

Лишь три фонда имеют положительную доходность
rus.postimees.ee
Спад на мировых рынках не отпугнул вкладчиков от эстонских пенсионных фондов
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Свинья-копилка. Иллюстративное фото.
Свинья-копилка. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

Мировые фондовые рынки в этом году были нестабильны. Активы в пенсионных фондах сокращались, но жители Эстонии в основном остались верны пенсионной системе: большинство не спешит менять пенсионные фонды.

В годовом сравнении в третьем квартале текущего года активы II пенсионной ступени уменьшились на шесть процентов или на 270 миллионов евро. Во втором квартале снижение было еще больше: 19 процентов или 1,3 миллиарда евро. Однако, по словам управляющих фондами, это не заставило людей искать более выгодные места для вложений, пишет ERR.

Во второй ступени пенсию в Эстонии копят свыше 500 000 человек. По словам руководителя Swedbank Investeerimisfondid Аге Петтер, большинство из них хранят деньги в пенсионных фондах Swedbank.

«Волатильность рынка в этом году способствовала росту интереса и сознательности относительно того, что означают эти инвестиции, эти выигрыши, падения рынка акций, и как это на все влияет. Если посмотреть на движение между фондами или в целом на накопления во второй ступени, становится ясно, что наибольшее влияние оказала пенсионная реформа»», – констатировала Петтер.

Однако с сентября крупнейшим пенсионным фондом в Эстонии является LHV Pensionifond L, который имеет лучшую прибыльность за последние 12 месяцев, сказал руководитель LHV Varahaldus Вахур Валлисту.

По словам Валлисту, три фонда LHV – M, L и XL – имеют положительную доходность. «Если посмотреть нынешний год, то доходность фонда L составляет почти четыре процента. В течение последних шести месяцев именно в этом фонде наблюдалось наиболее активное движение. Что касается фондов LHV в целом, то в этом году к нам скорее переходили клиенты от конкурентов, нежели мы теряли своих», – сказал Валлисту.

В Swedbank заявили, что в их пенсионных фондах наблюдается примерно такая же картина. «За один период смены фондов нам поступает 3000-4000 заявлений о желании перейти в наши фонды и 2000-3000 заявлений об уходе из наших фондов к конкурентам», – сказала Петтер.

Если говорить о доходности, то только три из пенсионных фондов Эстонии за последний год были в плюсе. Во всех трех случаях речь идет о фондах LHV.

В то же время эксперты подчеркивают, что накопление пенсии является долгосрочной инвестицией, поэтому не стоит пугаться годовых колебаний.

С другой стороны, есть и те, кто считает, что активно управляемые пенсионные фонды и сейчас более убыточны, чем пассивно управляемые и относительно безопасные фонды, инвестирующие в индексные фонды.

Пенсионный кооператив Tuleva много лет назад был создан именно с целью  снижения административных расходов за счет вложения пенсионных денег в индексные фонды, однако, по словам управляющего фондом Тыну Пекка, в этом году фонд также показывает отрицательную доходность.

Все управляющие фондами подтвердили, что интерес к инвестированию в III пенсионную ступень с каждым годом неустанно растет. Общая сумма активов там составляет около 400 миллионов, увеличившись за год на 17 процентов.

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