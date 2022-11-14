Спад на мировых рынках не отпугнул вкладчиков от эстонских пенсионных фондов

В годовом сравнении в третьем квартале текущего года активы II пенсионной ступени уменьшились на шесть процентов или на 270 миллионов евро. Во втором квартале снижение было еще больше: 19 процентов или 1,3 миллиарда евро. Однако, по словам управляющих фондами, это не заставило людей искать более выгодные места для вложений, пишет ERR.

Во второй ступени пенсию в Эстонии копят свыше 500 000 человек. По словам руководителя Swedbank Investeerimisfondid Аге Петтер, большинство из них хранят деньги в пенсионных фондах Swedbank.

«Волатильность рынка в этом году способствовала росту интереса и сознательности относительно того, что означают эти инвестиции, эти выигрыши, падения рынка акций, и как это на все влияет. Если посмотреть на движение между фондами или в целом на накопления во второй ступени, становится ясно, что наибольшее влияние оказала пенсионная реформа»», – констатировала Петтер.

Однако с сентября крупнейшим пенсионным фондом в Эстонии является LHV Pensionifond L, который имеет лучшую прибыльность за последние 12 месяцев, сказал руководитель LHV Varahaldus Вахур Валлисту.