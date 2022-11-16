Студия Postimees ⟩ Прогноз Хельме не оправдался: беженцы из Украины не стали распространять ВИЧ в Эстонии

– Сколько с 24 февраля организация приняла женщин из Украины? И в каком состоянии они к вам приходят?

Л.А.:– Большинство женщин приходят к нам в подавленном состоянии. С 24 февраля через эстонскую систему здравоохранения прошли примерно сто человек, половина из них прошли через Эстонскую сеть ЛЖВ. Всем оказываются услуги по реабилитации, психологическая и медицинская помощь. Главная задача - интегрировать их в нашу систему здравоохранения.

– Лиза, вы также получаете помощь в Эстонской сети людей, живущих с ВИЧ? Можно ли спросить как приобрели статус ВИЧ-положительной и как долго вы с ним живете?

Елизавета: – Я живу с ВИЧ уже 15 лет, и это результат изнасилования. Это было в Одессе, где двое мужчин напали на меня. На следующий день анализы ничего не показали, но из-за ухудшения самочувствия, через 4,5 месяца я снова сдала анализы, которые подтвердили ВИЧ.

– Вы сейчас находитесь на лечении?

Е.:– Да. На лечении я нахожусь уже пять лет.

– Как вы оказались в Эстонии и какой путь прошли здесь?

Е.:– Я планировала свой приезд в Эстонию заранее. Здесь живет мой молодой человек, который связался с организацией, в которой его заверили, что когда я приеду, я буду получать помощь, в том числе терапию, сопровождение и т.д. Только после этого я решилась на переезд.