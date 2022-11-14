BMW сбил курьера на электровелосипеде

По данным полиции, в воскресенье в 23:23 на перекрестке улиц Роху и Теллискиви в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого автомобиль BMW X5, которым управляла 42-летняя женщина, столкнулся с электровелосипедом, за рулем которого был 23-летний мужчина, проезжавший по велосипедной дорожке. Велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Оказавшийся на месте происшествия фотограф Elu24 описывает ситуацию: два курьера ехали рядом по улице Теллискиви в сторону Палдиского шоссе. «У обоих не горели фары. Первый успел проехать, а второго сбила машина».

Пресс-секретарь Bolt Карин Касе говорит, что компания очень расстроена известием о произошедшем ДТП. «Мы пытаемся связаться с курьером и желаем ему скорейшего выздоровления».

Но как Bolt обеспечивает безопасность курьеров?