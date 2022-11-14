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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в обожаемую многими Малагу всего за 115 евро

rus.postimees.ee
Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в обожаемую многими Малагу всего за 115 евро
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Чемоданы.
Чемоданы. Фото: IMAGO/Foto: Sabine Brose/Sorge

Postimees подготовил подборку самых выгодных авиарейсов с сайта trip.ee.

Туда и обратно из Таллинна в Нюрнберг от 28 евро

Туда и обратно из Таллинна в Лиссабон от 109 евро

Туда и обратно из Таллинна в Ниццу от 114 евро

Туда и обратно из Таллинна в Малагу от 115 евро

Туда и обратно из Риги на Мадейру от 117 евро

Туда и обратно из Таллинна в Мехико от 617 евро

Туда и обратно из Таллинна в Гватемалу от 686 евро

Туда и обратно из Хельсинки на Кабо-Верде от 305 евро

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