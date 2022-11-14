Государство поддержит производство русскоязычного контента для частных СМИ

В пояснительной записке к постановлению говорится, что проект поможет независимым частным СМИ Эстонии создавать и транслировать журналистский контент, который уравновешивает русскоязычное информационное пространство и формирует общее информационное пространство, тем самым поддерживая сплоченность эстонского общества.

Целью гранта является укрепление редакционного потенциала существующих частных русскоязычных изданий в Эстонии, чтобы сделать содержание эстонской русскоязычной журналистики более профессиональным и разнообразным. Медиа-контент, созданный и опубликованный при поддержке, включая оригинальные новости, должен быть доступен для общественности бесплатно.