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Государство поддержит производство русскоязычного контента для частных СМИ

Postimees
Государство поддержит производство русскоязычного контента для частных СМИ
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Эстонские газеты.
Эстонские газеты. Фото: Madis Veltman

Министерство культуры представило на утверждение приказ министра культуры, согласно которому на производство русскоязычного контента в частных СМИ Эстонии в следующем году будет выделено в общей сложности один миллион евро, пишет ERR.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что проект поможет независимым частным СМИ Эстонии создавать и транслировать журналистский контент, который уравновешивает русскоязычное информационное пространство и формирует общее информационное пространство, тем самым поддерживая сплоченность эстонского общества.

Целью гранта является укрепление редакционного потенциала существующих частных русскоязычных изданий в Эстонии, чтобы сделать содержание эстонской русскоязычной журналистики более профессиональным и разнообразным. Медиа-контент, созданный и опубликованный при поддержке, включая оригинальные новости, должен быть доступен для общественности бесплатно.

Минимальная сумма гранта составляет 10 000 евро, а максимальная - 300 000 евро на одну заявку. Требований к самофинансированию нет. Объем заявочного тура составляет 1 000 000 евро. Период участия начинается 1 января 2023 г. и заканчивается 31 декабря 2023 г.

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