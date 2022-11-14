СМИ сообщили о госпитализации Лаврова на Бали. Захарова в ответ показала видео с министром в саду

Министр иностранных дел России Сергей Лавров был доставлен в больницу после того, как у него возникли проблемы со здоровьем после прибытия на саммит G20 на Бали, сообщили западные СМИ. МИД России это отрицает. Лавров поехал на Бали после решения президента Владимира Путина пропустить саммит.

О госпитализации Лаврова написало агентство Ассошиэйтед пресс, ссылаясь на индонезийские источники. Другие мировые СМИ, включая Блумберг и Рейтер, дали эту новость со ссылкой на него.

Три правительственных и медицинских чиновника рассказали Ассошиэйтед пресс, что российский министр лечится на Бали. Все они отказались назвать свои имена, поскольку не уполномочены публично обсуждать этот вопрос.

Двое из этих источников сказали, что у Лаврова возникли проблемы с сердцем. Они утверждают, что министра доставили в больницу Сангла в столице провинции Денпасар.

Лавров, возглавляющий российскую делегацию, приехал на саммит G20 накануне, 13 ноября. Путин на Бали не поехал - о таком решении четыре дня назад объявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Присутствие Путина на саммите обсуждалось несколько месяцев и было связано с войной против Украины. Украинский президент Владимир Зеленский планирует участвовать в саммите в онлайн-формате.