Министр иностранных дел России Сергей Лавров был доставлен в больницу после того, как у него возникли проблемы со здоровьем после прибытия на саммит G20 на Бали, сообщили западные СМИ. МИД России это отрицает. Лавров поехал на Бали после решения президента Владимира Путина пропустить саммит.
СМИ сообщили о госпитализации Лаврова на Бали. Захарова в ответ показала видео с министром в саду
Министр иностранных дел России Сергей Лавров был доставлен в больницу после того, как у него возникли проблемы со здоровьем после прибытия на саммит G20 на Бали, сообщили западные СМИ. МИД России это отрицает. Лавров поехал на Бали после решения президента Владимира Путина пропустить саммит.
О госпитализации Лаврова написало агентство Ассошиэйтед пресс, ссылаясь на индонезийские источники. Другие мировые СМИ, включая Блумберг и Рейтер, дали эту новость со ссылкой на него.
Три правительственных и медицинских чиновника рассказали Ассошиэйтед пресс, что российский министр лечится на Бали. Все они отказались назвать свои имена, поскольку не уполномочены публично обсуждать этот вопрос.
Двое из этих источников сказали, что у Лаврова возникли проблемы с сердцем. Они утверждают, что министра доставили в больницу Сангла в столице провинции Денпасар.
Лавров, возглавляющий российскую делегацию, приехал на саммит G20 накануне, 13 ноября. Путин на Бали не поехал - о таком решении четыре дня назад объявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Присутствие Путина на саммите обсуждалось несколько месяцев и было связано с войной против Украины. Украинский президент Владимир Зеленский планирует участвовать в саммите в онлайн-формате.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала сообщения о госпитализации Лаврова «фейками». «Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков», - написала она в своем телеграм-канале.
«Ну, ждите, мировой эксклюзив», - добавила она и позже опубликовала видео с Лавровым, который сидит в футболке и шортах в саду.
«Ну и про нашего президента тоже лет десять пишут, что он заболел. Это такая в общем-то игра, которая не новая в политике», - говорит Лавров на видео.
«Ну и про нашего президента уже лет 10 пишут, что он заболел»— ЭХО (@echofm_online) November 14, 2022
Мария Захарова опубликовала видео, где Лавров призывает западных журналистов быть «почестнее, чем они есть». pic.twitter.com/1prfSNpCDh
На вопрос Захаровой, чего бы Лавров пожелал западным журналистам, министр ответил: «Быть почестнее». На видео Лавров сидит за столиком с бумагами, ручками и мобильным телефоном. По словам министра, он готовится к заседанию G20.
Губернатор Бали сообщил, что Лавров здоров, а в больнице был на обследовании, пишет Рейтер, не уточняя детали.
Сергей Лавров на фоне сообщений о госпитализации сообщил, что находится в отеле, готовится к G20.— ТАСС (@tass_agency) November 14, 2022
"Читаю материалы к завтрашнему саммиту в гостинице", — рассказал нашему агентству глава МИД РФ:https://t.co/sq9xwx1vYP
Фото: Сергей Лавров pic.twitter.com/qdW8UYvsP4
Туристические ресурсы показывают отели на юге Бали, связывая их с популярным среди туристов местом - больницей Сангла.
Саммит G20 состоится на острове Бали 15-16 ноября. Захарова накануне писала, что Лаврова в Индонезии встретили с почетным караулом и «торжественным танцем».
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