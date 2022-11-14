Пьяная компания попала в ДТП: автомобиль съехал в кювет и перевернулся на крышу

В результате произошедшего один человек оказался заблокированным в машине. Чтобы высвободить его, спасателям пришлось разрезать автомобиль. Всех трех пострадавших доставили в больницу на медосмотр, их жизни ничего не угрожает.

Пресс-секретарь полиции Керли Вирк рассказала, что ДТП произошло на гравийной дороге при совершении левого поворота. На улице в тот момент шел дождь. «По оценке побывавшего на месте происшествия патруля, дорога была в хорошем состоянии, скорость автомобиля будет установлена в ходе экспертизы», – уточнила она. В машине находились 39-летний, 36-летний и 29-летний мужчины.

Перевернувшийся на крышу автомобиль Audi. Фото: Politsei

В результате ДТП автомобиль Audi съехал в кювет и перевернулся на крышу. Два человека выбрались из салона самостоятельно, а третий застрял. «Спасатели высвободили пострадавшего за 20 минут», – сказал пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк.

По словам пресс-секретаря полиции, компания не захотела рассказывать, кто из них был за рулем в момент ДТП. «Водитель еще устанавливается, но такое поведение указывает на нарушение закона», – сказала Вирк.