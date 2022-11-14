Смотрите, какие детские имена были самыми популярными в Эстонии в октябре

В октябре родилось 14 пар двойняшек, из них четыре пары мальчиков, шесть пар девочек и четыре смешанные пары. В Таллинне зарегистрировано рождение 336 детей, в Харьюмаа – 175, на Хийумаа – 1, в Ида-Вирумаа – 56, Йыгевамаа – 17, Ярвамаа – 24, Ляэнемаа – 10, Ляэне-Вирумаа – 40, Пыльвамаа – 19, Пярнумаа – 54, Рапламаа – 32, на Сааремаа – 33, в Тартумаа – 128, Валгамаа – 17, Вильяндимаа – 34 и в Вырумаа – 24.

В октябре девочек чаще всего называли следующими именами: Анна, Эва и София (7), Ханна, Ленна, Розанна и Саскиа (6), Аделина, Элли, Мелисса и Нора (5). Самыми популярными именами мальчиков были Марк и Робин (11), Оскар (7), Максим и Роберт (6).

В прошлом месяце было заключено 392 брака, из этого числа 30 оформили нотариусы и 21 – священники. Состоялось также 227 разводов. В октябре прошлого года брак был заключен 429 раз, разводов было 217.

В октябре зарегистрировано 1376 смертей, в прошлом году в то же время их было 1585.