Алар Карис: «Мы должны из каждого евро выжимать как можно больше для гособороны»

«К сожалению, оборона, вероятно, всегда будет оставаться серьезным вызовом для Эстонии. Это значит, что как страна и общество мы всегда должны быть готовы к тому, что так или иначе нам придется отстаивать свою независимость. Страна мала, а значит, эта задача касается многих из нас», – сказал президент Карис.

По словам Кариса, Россия остается нашей самой большой экзистенциальной угрозой и мы не должны бояться об этом говорить. «Эти темы нужно обсуждать конструктивно и гуманно, но в то же время без ложного стыда и страха. Эстония – это наша страна, и защищать Эстонию – это наше право и обязанность, – сказал глава государства. – Мы должны быть осведомлены о сценариях риска, а также обеспечить большее понимание обществом этих рисков и как на них реагировать. Мы должны сделать все, чтобы жители Эстонии чувствовали себя включенными в самые важные общественные дискуссии, в том числе вопросы государственной обороны».

Перед оборонными силами страны стоит множество задач: как общество мы вкладываем значительные суммы в гособорону, но развитие военного потенциала обходится чрезвычайно дорого.