Президент Алар Карис сказал сегодня в речи на конференции руководителей государственной обороны в Saku suurhall в Таллинне, что защита независимости Эстонии является не чем иным, как основной задачей всего эстонского государства и общества.
Алар Карис: «Мы должны из каждого евро выжимать как можно больше для гособороны»
«К сожалению, оборона, вероятно, всегда будет оставаться серьезным вызовом для Эстонии. Это значит, что как страна и общество мы всегда должны быть готовы к тому, что так или иначе нам придется отстаивать свою независимость. Страна мала, а значит, эта задача касается многих из нас», – сказал президент Карис.
По словам Кариса, Россия остается нашей самой большой экзистенциальной угрозой и мы не должны бояться об этом говорить. «Эти темы нужно обсуждать конструктивно и гуманно, но в то же время без ложного стыда и страха. Эстония – это наша страна, и защищать Эстонию – это наше право и обязанность, – сказал глава государства. – Мы должны быть осведомлены о сценариях риска, а также обеспечить большее понимание обществом этих рисков и как на них реагировать. Мы должны сделать все, чтобы жители Эстонии чувствовали себя включенными в самые важные общественные дискуссии, в том числе вопросы государственной обороны».
Перед оборонными силами страны стоит множество задач: как общество мы вкладываем значительные суммы в гособорону, но развитие военного потенциала обходится чрезвычайно дорого.
«Мы должны действовать умно и эффективно, и из каждого евро выжимать как можно больше для гособороны, – сказал глава государства. – Это важно еще и потому, что желание защитить народ Эстонии зависит, в том числе, от того, будет ли наша гособорона развиваться понятным, эффективным и правдоподобным образом. Временами, это требует много разъяснений и вовлечение местных сообществ, если гособоронная деятельность накладывает на кого-то дополнительные обязательства или приводит к изменениям в образе жизни».
По словам президента, одним из важных вопросов является более активное участие резервистов в гособороне. «Воля и способности резервистов – это костяк, на котором держится наша государственная обороноспособность и боеготовность. Чтобы быть лучше подготовленными, мы должны найти способы привлечь как можно больше добровольцев на гособорону. Мы должны укреплять связи между членами резервных частей, чтобы создать экономную и взаимоподдерживающую сеть».
По словам главы государства, важно также, чтобы должность военнообязанного была общественно признанной и чтобы для работодателей предметом гордости стало участие одного из их сотрудников, например, в сборе резервистов. Он отметил предпринимателей, которые вносят вклад в оборону страны.
По его словам, задача государства заключается в том, чтобы военная служба и служба запаса были хорошо организованы и выполняли свое предназначение в обеспечении готовности к обороне: «Нужно развивать эту сферу, чтобы никто не чувствовал, что она что-то у него отбирает, а чтобы мы стали больше замечать, как эти навыки и ценности приносят пользу обществу в целом».