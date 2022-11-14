На Адажском полигоне в Латвии начались военные учения НАТО

В учениях принимают участие 34 команды и 13 стран НАТО. 15 ноября учения будут проходить днем и ночью, поэтому Национальные вооруженные силы попросили местных жителей отнестись с пониманием.

В учения «Iron Spear 2022» примут участие экипажи танков и другой бронетехники из расширенных боевых групп НАТО в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, а также бригады Механизированной пехотной бригады Национальных вооруженных сил Латвии. В командах будут представлены военные из США, Дании, Бельгии, Эстонии, Германии, Италии, Канады, Норвегии, Литвы, Латвии, Польши, Словакии и Испании. Во время учений военные проверят мобильность и совместимость подразделений.