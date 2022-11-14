Желающие избавиться от автохлама могут неплохо заработать

Стоимость тонны автолома увеличилась на два процента, а цена меди - на один процент, в то время как цена на литой алюминий и латунь не изменилась. В годовом сравнении цена на габаритный стальной металлолом упала на 12 процентов (260 евро за тонну), цена на литой алюминий — на восемь процентов (1170 евро за тонну) и цена на медь — на четыре процента (6200 евро за тонну), в то время как цены на автолом выросли на семь процентов до 230 евро за тонну, а цена на латунь на девять процентов до 4350 евро, сообщили в Kuusakoski.