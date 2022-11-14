Желающие избавиться от автохлама могут неплохо заработать

По заявлению предприятия Kuusakoski, закупочные цены на металлолом сопоставимы с серединой октября, но цена за тонну габаритного стального металлолома, то есть черного металла, упала на 15 процентов, пишет Postimees.
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Значительных изменений в закупочных ценах предприятия AS Kuusakoski - крупнейшего в Эстонии поставщика услуг экономики замкнутого цикла - за месяц не произошло. Об этом сообщил в своем комментарии член правления предприятия Тоомас Колламаа.
Стоимость тонны автолома увеличилась на два процента, а цена меди - на один процент, в то время как цена на литой алюминий и латунь не изменилась. В годовом сравнении цена на габаритный стальной металлолом упала на 12 процентов (260 евро за тонну), цена на литой алюминий — на восемь процентов (1170 евро за тонну) и цена на медь — на четыре процента (6200 евро за тонну), в то время как цены на автолом выросли на семь процентов до 230 евро за тонну, а цена на латунь на девять процентов до 4350 евро, сообщили в Kuusakoski.
По словам Колламаа, в последнее время под наибольшим давлением находились закупочные цены на черный металл: в Kuusakoski они упали на 15% по сравнению с предыдущим месяцем. Спрос на новую сталь крайне низок как на внутреннем рынке Турции, так и в мире в целом, а металлургические заводы держат запасы на очень низком уровне.
«Иными словами, если будет замечено увеличение спроса на новую строительную сталь, запасы для ее производства также будут пополняться с помощью металлолом, – сказал Колламаа. – На данный момент тенденция краткосрочных цен на лом черных металлов скорее нисходящая, чем восходящая».
Он отметил, что некоторые аналитики возлагают надежды на Азию, особенно на Китай, но только время покажет, оправдаются ли эти надежды. «В дополнение к попутному ветру на рынке, которым я считаю постепенную отмену в Китае жестких мер борьбы с коронавирусом, есть еще и встречный ветер – рост процентных ставок, инфляция и укрепление доллара именно по отношению к азиатским валютам», – добавил Колламаа.
Биржевые цены на цветные металлы в начале ноября повернулись к умеренному росту – на фоне той же новости о смягчении в Китае политики в отношении COVID. –Вскоре после стабилизации рынка, мы сможем предложить лучшую закупочную цену на оба вида цветного металла», – сказал представитель компании Kuusakoski.
Объем эстонского рынка металлолома составляет 350 000–400 000 тонн в год.