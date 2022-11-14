КОММЕНТАРИЙ ЗООЛОГА ⟩ За нападение собаки всегда несет ответственность хозяин

Сопутствующая информация от редакции:

В субботу около 5:30 в полицию поступило сообщение о том, что две собаки напали на 26-летнюю женщину в Пыльтсамаа во дворе ее собственного дома. В последнее время увеличилось количество нападений собак на людей. В чем дело и что можно сделать, чтобы предотвратить это?

В нападении собак на сто процентов виноваты люди, а не сами животные. Основная причина нападений в том, что люди не хотят прикладывать усилий и не утруждают себя воспитанием собак. Вот так они и вырастают неконтролируемыми.

С собаками нужно целенаправленно работать, чтобы они были должным образом социализированы. Для этого подходят школы для собак, соответствующие учебные пособия и другие одобряемые специалистами методы. Это как человеческие дети – если им не устанавливаются рамки, они развиваются бессистемно, и в результате получается только ерунда.

Владельцы домашних животных должны понимать, что когда они заводят собаку, кошку или любого другого домашнего питомца, на этом их обязанности не заканчиваются, а только начинаются. С собаками нужно постоянно заниматься. Огромные усилия прилагаются для формирования у собак пастушьей или охотничьей функции. Те, кто их использует, знают.

К сожалению, в современном обществе часто оказывается достаточным, чтобы щенок был симпатичным на вид, и владелец приносит его домой. Но что дальше? А дальше с ним совершенно не занимаются. Даже крошечные карманные собачки требуют специальной и дисциплинирующей дрессировки, не говоря уже о более крупных и опасных.

Более жесткие штрафы для владельцев собак и проверка содержания животных могут стать одним из способов предотвращения нападений в будущем. Потому что сама собака не является субъектом закона. Повторяю, в нападении собаки виноват хозяин, а не само животное.