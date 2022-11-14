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Эстонская пара культуристов привезла домой медали

rus.postimees.ee
Эстонская пара культуристов привезла домой медали
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Пара Анника Луйк – Герт Горшанов привезли в Эстонию шесть медалей.
Пара Анника Луйк – Герт Горшанов привезли в Эстонию шесть медалей. Фото: личный архив.

13 ноября в Саласпилсе (Латвия) прошел чемпионат по культуризму и фитнесу Latvia Open. Представители тартуского клуба Corsagym Герт Горшанов и Анника Луйк дойстойно представили Эстонию. На двоих у них шесть медалей и кубок.

Анника Луйк заняла первые места в категориях Бикини-фитнес и Бикини-фигура, а также в категории «Среди всех». Второе место у нее в категрии Бикини-ягодицы.

Герт Горшанов завоевал второе место в категории культуристов-тяжеловесов.

Вместе они заняли первое место в парном фитнесе.

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