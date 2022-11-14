Эстонская пара культуристов привезла домой медали

13 ноября в Саласпилсе (Латвия) прошел чемпионат по культуризму и фитнесу Latvia Open. Представители тартуского клуба Corsagym Герт Горшанов и Анника Луйк дойстойно представили Эстонию. На двоих у них шесть медалей и кубок.