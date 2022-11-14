13 ноября в Саласпилсе (Латвия) прошел чемпионат по культуризму и фитнесу Latvia Open. Представители тартуского клуба Corsagym Герт Горшанов и Анника Луйк дойстойно представили Эстонию. На двоих у них шесть медалей и кубок.
Эстонская пара культуристов привезла домой медали
Эстонская пара культуристов привезла домой медали
Анника Луйк заняла первые места в категориях Бикини-фитнес и Бикини-фигура, а также в категории «Среди всех». Второе место у нее в категрии Бикини-ягодицы.
Герт Горшанов завоевал второе место в категории культуристов-тяжеловесов.
Вместе они заняли первое место в парном фитнесе.
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