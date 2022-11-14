На старте первого этапа КМ Мартен Лийв не вошел в первую десятку

25-летний Лийв вышел на лед в последнем заезде, когда его соперником был норвежец Ховард Холмефьорд Лоренцен. На первых двух кругах Лийв показывал неплохой результат, но в итоге был вынужден довольствоваться 15-м местом. Лоренцен опередил эстонца на 0,02 секунды.

Победа в соревновании досталась американцу Джордану Столцу (1:08,73), вторым был канадец Лоран Дюбрей (1:09,22) и на третьем месте японец Риота Койима (1:09,31). Личный рекорд Лийва на этой дистанции 1:07,10. Всего в Ставангере на старт дистанции дивизиона «А» вышло 20 спортсменов.