В норвежском Ставангере на минувших выходных был дан старт сезону Кубка мира по конькобежному спорту. На дистанции 1000 м для мужчин наш конькобежец Мартен Лийв завоевал лишь 15-е место, показав время 1:10,49.
На старте первого этапа КМ Мартен Лийв не вошел в первую десятку
На старте первого этапа КМ Мартен Лийв не вошел в первую десятку
25-летний Лийв вышел на лед в последнем заезде, когда его соперником был норвежец Ховард Холмефьорд Лоренцен. На первых двух кругах Лийв показывал неплохой результат, но в итоге был вынужден довольствоваться 15-м местом. Лоренцен опередил эстонца на 0,02 секунды.
Победа в соревновании досталась американцу Джордану Столцу (1:08,73), вторым был канадец Лоран Дюбрей (1:09,22) и на третьем месте японец Риота Койима (1:09,31). Личный рекорд Лийва на этой дистанции 1:07,10. Всего в Ставангере на старт дистанции дивизиона «А» вышло 20 спортсменов.
Сезон чемпионата мира продолжится в голландском Херенвене. Весной этого года на проходившем там чемпионате мира Мартен Лийв на такой же дистанции завоевал пятое место.
Ключевые слова