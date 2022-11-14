Пн, 14.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

На старте первого этапа КМ Мартен Лийв не вошел в первую десятку

rus.postimees.ee
На старте первого этапа КМ Мартен Лийв не вошел в первую десятку
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
На первом этапе Кубка мира Мартен Лийв занял лишь 15-е место.
На первом этапе Кубка мира Мартен Лийв занял лишь 15-е место. Фото: Tairo Lutter

В норвежском Ставангере на минувших выходных был дан старт сезону Кубка мира по конькобежному спорту. На дистанции 1000 м для мужчин наш конькобежец Мартен Лийв завоевал лишь 15-е место, показав время 1:10,49.

25-летний Лийв вышел на лед в последнем заезде, когда его соперником был норвежец Ховард Холмефьорд Лоренцен. На первых двух кругах Лийв показывал неплохой результат, но в итоге был вынужден довольствоваться 15-м местом. Лоренцен опередил эстонца на 0,02 секунды.

Победа в соревновании досталась американцу Джордану Столцу (1:08,73), вторым был канадец Лоран Дюбрей (1:09,22) и на третьем месте японец Риота Койима (1:09,31). Личный рекорд Лийва на этой дистанции 1:07,10. Всего в Ставангере на старт дистанции дивизиона «А» вышло 20 спортсменов.

Сезон чемпионата мира продолжится в голландском Херенвене. Весной этого года на проходившем там чемпионате мира Мартен Лийв на такой же дистанции завоевал пятое место.

Ключевые слова

Pекомендуем

Наверх