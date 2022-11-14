Среди письменных доказательств на судебном заседании по делу Porto Franco в Харьюском уездном суде госпрокурор Таави Перн сегодня представил СМС-сообщение от предпринимателя Хиллара Тедера мэру Таллинна Михаилу Кыварту (Центристская партия) от 8 марта 2019 года в период после выборов в Рийгикогу. В сообщении Тедер раскритиковал действия Центристской партии и сказал, что Юри Ратас полный ноль.
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СМС от Тедера Кылварту: «Юри Ратас – полный ноль»
СМС от Тедера Кылварту: «Юри Ратас – полный ноль»
При изучении содержимого iPhone 11 Кылварта следователи обнаружили сообщение от Тедера, отправленное 8 марта 2019 года.