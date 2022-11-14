СМС от Тедера Кылварту: «Юри Ратас – полный ноль»

«Я считаю, что Юри Ратас полный ноль. У вас нет лидера. Центристская партия превратилась в говорильню. Следовало бы поставить печать, а люди вместо этого аплодируют. Что сказал Юри Ратас? Что будем отдыхать в субботу и воскресенье, а вместо этого следовало бы провести переговоры с Калласами. У вас есть какой-то план действий?» – спросил Тедер у Кылварта.