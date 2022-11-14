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СМС от Тедера Кылварту: «Юри Ратас – полный ноль»

Андрес Эйнманн
СМС от Тедера Кылварту: «Юри Ратас – полный ноль»
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Хиллар Тедер в Таллиннском уездном суде.
Хиллар Тедер в Таллиннском уездном суде. Фото: Konstantin Sednev

Среди письменных доказательств на судебном заседании по делу Porto Franco в Харьюском уездном суде госпрокурор Таави Перн сегодня представил СМС-сообщение от предпринимателя Хиллара Тедера мэру Таллинна Михаилу Кыварту (Центристская партия) от 8 марта 2019 года в период после выборов в Рийгикогу. В сообщении Тедер раскритиковал действия Центристской партии и сказал, что Юри Ратас полный ноль.

При изучении содержимого iPhone 11 Кылварта следователи обнаружили сообщение от Тедера, отправленное 8 марта 2019 года.

«Я считаю, что Юри Ратас полный ноль. У вас нет лидера. Центристская партия превратилась в говорильню. Следовало бы поставить печать, а люди вместо этого аплодируют. Что сказал Юри Ратас? Что будем отдыхать в субботу и воскресенье, а вместо этого следовало бы провести переговоры с Калласами. У вас есть какой-то план действий?» – спросил Тедер у Кылварта.

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