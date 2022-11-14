Вторник будет ветреным и дождливым

В ночь на вторник преимущественно облачно. По многим регионам слабые дожди. Ветер юго-западный и южный, 3-9, утром на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, на побережье до 7 градусов тепла.