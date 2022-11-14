В ночь на вторник преимущественно облачно. По многим регионам слабые дожди. Ветер юго-западный и южный, 3-9, утром на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, на побережье до 7 градусов тепла.
Вторник будет ветреным и дождливым
Вторник будет ветреным и дождливым
Днем облачно. Зона дождей распространится по стране с северо-запада на юго-восток. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с, около полудня начиная с северо-запада страны подует северо-западный и северный, вечером северный и северо-восточный, 5-12, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 4-9 градусов тепла.
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