Миллионы исчезают за минуты: инвесторы бегут из эстонской компании

Торговля паями криптопродуктов Change была приостановлена ​​на стартап-платформе Funderbeam с 27 мая по сегодняшний день, поскольку компания вела переговоры со стратегическим партнером о продаже своей доли. В прошлую пятницу Change объявил, что соглашение не достигнуто, и с понедельника можно вновь торговать паями.

Однако торговый период, начавшийся сегодня в 8 утра на Funderbeam, сопровождался большой волной продаж. По состоянию на 13:10 пай компании подешевел на 80 процентов. Если 27 мая последний пай сменил владельца по цене 1,07 евро, сегодня, через пять часов после открытия рынка, Change торговалась по 0,21 цента.

Если после последней сделки 27 мая рыночную стоимость Change можно было оценить в 84 миллиона, к полудню рыночная капитализация компании упала до 16,6 миллиона евро.

В то же время следует отметить, что из-за низкой ликвидности Funderbeam для изменения стоимости в десятки миллионов достаточно лишь скромного объема торгов. По состоянию на 13:10 сделки были совершены с 31 000 паев.

Деньги на исходе

Если в конце первого квартала этого года Change сообщила, что из полученных от инвесторов денег у них всего 13,1 миллиона, которых хватило бы на следующие 18 месяцев, то в конце третьего квартала денежный резерв сократился до 5,7 миллиона, и компания подсчитала, что этого будет достаточно, чтобы выжить в течение следующих девяти месяцев.