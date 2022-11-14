Сегодня в 13:00 эстонская криптобиржа Change потеряла 80 процентов стоимости своей доли на платформе Funderbeam.
Миллионы исчезают за минуты: инвесторы бегут из эстонской компании
Торговля паями криптопродуктов Change была приостановлена на стартап-платформе Funderbeam с 27 мая по сегодняшний день, поскольку компания вела переговоры со стратегическим партнером о продаже своей доли. В прошлую пятницу Change объявил, что соглашение не достигнуто, и с понедельника можно вновь торговать паями.
Однако торговый период, начавшийся сегодня в 8 утра на Funderbeam, сопровождался большой волной продаж. По состоянию на 13:10 пай компании подешевел на 80 процентов. Если 27 мая последний пай сменил владельца по цене 1,07 евро, сегодня, через пять часов после открытия рынка, Change торговалась по 0,21 цента.
Если после последней сделки 27 мая рыночную стоимость Change можно было оценить в 84 миллиона, к полудню рыночная капитализация компании упала до 16,6 миллиона евро.
В то же время следует отметить, что из-за низкой ликвидности Funderbeam для изменения стоимости в десятки миллионов достаточно лишь скромного объема торгов. По состоянию на 13:10 сделки были совершены с 31 000 паев.
Деньги на исходе
Если в конце первого квартала этого года Change сообщила, что из полученных от инвесторов денег у них всего 13,1 миллиона, которых хватило бы на следующие 18 месяцев, то в конце третьего квартала денежный резерв сократился до 5,7 миллиона, и компания подсчитала, что этого будет достаточно, чтобы выжить в течение следующих девяти месяцев.
Результаты Change за третий квартал показывают, что трехмесячный оборот компании упал в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, с одного миллиона до 460 000 евро.
Количество загрузок приложения Change также имеет тенденцию к снижению. Если в третьем квартале прошлого года приложение для торговли криптовалютой загрузили 37 500 пользователей, в этом году с июля по октябрь было 12 200 загрузок. Однако, по данным компании, объемы торгов в их среде выросли по сравнению с прошлым годом: в прошлом квартале через Change было совершено сделок на сумму сто миллионов евро, утверждает компания.
Funderbeam установил 24-часовой период поиска рынка (ценовой коридор установлен на уровне 90 процентов) для акций Change, что позволяет инвесторам найти так называемую справедливую рыночную цену компании. Как обычно, у Funderbeam есть ценовой коридор, который позволяет инвесторам размещать заказы, отличающиеся от средней цены пая за последние пять дней до 20 процентов.